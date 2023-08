Polizeiautos stehen vor dem Spital, in das die Opfer des Einsatzes eingeliefert wurden. AP/Bruna Prado

Rio de Janeiro - Bei einem Polizeieinsatz in der brasilianischen Millionen-Metropole Rio de Janeiro sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen gesuchte Drogenhändler gewesen sein, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Polizei am Mittwoch berichtete. Zudem wurden bei dem Einsatz in der Favela Complexo da Penha im Norden der Stadt vier Menschen verletzt.

In Rio hatte die Polizei nach eigenen Angaben Informationen über ein Treffen von Anführern von Drogenbanden erhalten. Als Polizisten den Treffpunkt gestürmt hätten, seien sie von bewaffneten Männern angegriffen worden, erklärte die Polizei. Bei den Zusammenstößen seien elf Verdächtige verletzt worden, neun von ihnen seien später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Auch ein Polizist sei verletzt worden, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Kritiker werfen der brasilianischen Polizei seit langem Menschenrechtsverletzungen wie Folter beim Vorgehen gegen die Drogenbanden vor und fordern eine unabhängige Untersuchung.

Immer wieder Einsätze gegen Drogenbanden

In Brasilien kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und schwer bewaffneten Drogenbanden. In den vergangenen sechs Tagen hatte es bei mehreren Polizeieinsätzen in Brasilien schon mindestens 42 Tote gegeben. Allein 14 Menschen wurden von der Polizei im Bundesstaat São Paulo und 19 Menschen im Bundesstaat Bahia getötet.

2021 hatten Polizisten beim bis dahin blutigsten Einsatz in Rios Geschichte im Viertel Jacarezinho mindestens 28 mutmaßliche Mitglieder von Drogenbanden getötet. Mächtige Banden ringen in den Armenvierteln um die Kontrolle bei Drogenhandel und Schutzgeldgeschäften. (APA, red, 2.8.2023)