Auf der Glacisstraße in Graz kommt es am Donnerstagvormittag zu einer Sitzblockade durch Mitglieder der Letzten Generation

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation blockieren am Donnerstag zum Teil den Verkehr in Graz. Auf der Glacisstraße – einer stark befahrenen Straße zwischen dem Grazer Stadtpark und dem Universitätsviertel – unterbrechen Mitglieder der Organisation durch Festkleben an der Straße auf der Höhe Elisabethstraße "friedlich den fossilen Alltag", wie es in einer Presseaussendung der Letzten Generation (LG) heißt.

Einmal mehr fordern die Mitglieder der LG, die vom Klimarat vorgeschlagenen Empfehlungen umzusetzen. "Ich leiste heute friedlich Widerstand, weil es jetzt endlich eine Antwort braucht. [...] Eine Antwort auf die in ihrer Häufigkeit und Schwere zunehmenden Unwetterkatastrophen, Dürreperioden, Waldbrände und Ernteausfälle", wird ein Mitglied der Letzten Generation in der Aussendung zitiert. (mae, 3.8.2023)