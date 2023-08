Mittwochabend war Angelika Winzig bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Er müsse etwas ungewöhnlich beginnen, sagte Armin Wolf gleich zu Beginn. Denn niemand in der "ZiB 2" habe gewusst, dass sie die ÖVP-Delegationsleiterin sei, sagte Wolf. Ob das nicht ein Problem für eine führende Politikerin sei, will er von seiner Interviewpartnerin wissen. Sie sehe ihre Aufgabe eher nach innen gerichtet, lautet hier ihre Antwort. Um gleich darauf klarzumachen, dass sie schon glaubt, bekannt zu sein. Na ja, wohl eine Frage der Sichtweise. "Ich habe immerhin den dritten Platz bei der EU-Wahl gemacht", sagt sie, mit über 85.000 Vorzugsstimmen", für die sie sich jetzt – Jahre später – in der "ZiB 2" bedankt.

Danach ging es um das Renaturierungsgesetz, die ÖVP-Delegation hat hier dagegen gestimmt. Winzig bezeichnet das Gesetz in der "ZiB 2" als "unausgewogen", sie sieht viele Lücken und fragt sich: "Was sollen die Landwirte noch alles tragen?" Und: "Wir wollen Klimaschutz mit Hausverstand und Hirn, das sehe ich hier nicht."

Renaturierung, Aus für Verbrennermotoren, Schengen-Veto für Rumänien und Bulgarien, Puschbacks in Griechenland: Die Liste der Themen, bei denen ihr Parteikollege, ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas, anderer Meinung ist, ist recht lang, wie Armin Wolf aufzählt. Karas habe "ab und zu eine andere Meinung", sagt dazu die Delegationsleiterin. Auch hier wieder: alles eine Frage der Sichtweise.

ZIB 2: ÖVP-Delegationsleiterin Winzig zu ÖVP-Unstimmigkeiten

ÖVP-EU-Delegationsleiterin Angelika Winzig ist zu Gast in der "ZIB 2" und spricht über ihre Wahlziele, das Arbeitsverhältnis zwischen der ÖVP und EU-Politiker Othmar Karas und gibt eine Einschätzung zur Wahl zum EU-Parlament 2024. ORF

Wird Othmar Karas nächstes Jahr wieder als Spitzenkandidat für die ÖVP antreten? Die Antwort fällt in den Bereich der Astrologie: "Das steht in den Sternen, weil er sich noch nicht entschieden hat", die ÖVP will jedenfalls wieder auf Platz eins sein.

Ein wenig verwirrend fallen dann Winzigs Antworten zum Thema Ungarn und EU-Präsidentschaft aus. Soll Ungarn nächstes Jahr die Präsidentschaft übernehmen oder nicht? Diese klare Frage von Armin Wolf lässt sich offenbar nicht ganz klar beantworten. Sie sei jedenfalls dafür, dass Ungarn die Präsidentschaft übernimmt "da kann Viktor Orbán einmal zeigen, welche Taten er setzt, wie wichtig ihm die Europäische Union ist".

Warum sie dann für eine Resolution gestimmt habe, die diese Präsidentschaft verschoben hätte, will Wolf logischerweise wissen. Winzig: "Wir haben dafür gestimmt, dass er die Präsidentschaft machen sollte." In den Unterlagen stünde das anders, widerspricht Wolf, "die ÖVP-Delegation hat für diese Resolution gestimmt". Wie jetzt, was jetzt? "Das sehe ich anders." Interessant, wie unterschiedlich Sichtweisen sein können. Da können Fakten helfen, die Wolf dann via Twitter nachliefert:

(Astrid Ebenführer, 3.8.2023)