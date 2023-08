Rekordtemperaturen sorgen an chinesischen Stränden, in Schwimmbädern und zunehmend auch in Städten dafür, dass die bunte Gesichtsmaske ein Comeback feiert

Derzeit kein außergewöhnliches Bild: Zwei Frauen tragen am Strand von Qingdao in der Provinz Shandong Facekini-Masken, um sich vor der Sonne zu schützen. APA/AFP/STR

Sie sind gemustert, neonfarben und nicht zu übersehen: Facekinis heißen die Kopfbedeckungen aus UV-abweisendem Stoff, die nur Öffnungen für Augen, Mund und Nase erlauben und teilweise auch Hals und Nacken bedecken. Gesichtet wurde er erstmals Mitte der Nullerjahre am Strand der chinesischen Stadt Quingdao. Ab den Zehnerjahren wurde die Maske auch im Ausland immer bekannter – dank der Filmaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters im Jahr 2012.

Als seine Erfinderin gilt die Chinesin Zhang Shifan, die in der Hafenstadt ein Geschäft für Schwimmzubehör betreibt. Sie entdeckte mit der eng am Gesicht sitzenden Maske eine Marktlücke. Ursprünglich hatte sie mit einem Neoprenanzug auf die steigende Nachfrage nach einem Schutz vor Quallen reagiert. Bald aber stellte sich heraus: Das Material funktioniert auch als Sonnenschutz. Zhang Shifan erfand die Gesichtsmaske aus UV-abweisendem Stoff. Und die kam an. In vielen asiatischen Ländern gilt blasse, weiße Haut als schön und zeugt von Wohlstand: Wer Geld hat, muss nicht in der Sonne arbeiten. Um den Menschen die Scheu vor der Maske, die wie eine Sturmhaube anmutet, zu nehmen, entwickelte Shifan Modelle mit ausgefallenen Mustern.

Zhang Shifan, Erfinderin des Facekinis, im Frühjahr 2015 mit zwei Maskenmodellen. imago/China Foto Press

Schon in den vergangenen Jahren waren in den Medien immer wieder Bilder "vermummter" chinesischer Strandgängerinnen und Schwimmerinnen zu sehen, in diesem Sommer allerdings sorgen die Rekordtemperaturen in China dafür, dass die Facekinis selbst in den Städten zum Einsatz kommen. Auch Männer greifen vermehrt zu den Masken. Das Accessoire verbreitet sich immer mehr im Mainstream, lokale Händler berichten von steigenden Verkaufszahlen. Für diesen Trend dürfte in erster Linie die Hitze verantwortlich sein. Immer häufiger wird in China die 40-Grad-Grenze überschritten, im Nordwesten des Landes erreichten die Temperaturen mehr als 52 Grad und stellten einen nationalen Rekord auf. (red, 3.8.2023)