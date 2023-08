Zigtausende Einweghandschuhe wandern in Österreich jeden Tag in den Müll. Sie stoßen die Debatte über Plastik- und Verpackungsmüll an. In Brüssel wird über eine neue Verordnung gestritten

Wer im Supermarkt Brot oder Gepäck kauft, kann zwischen der Metallzange oder den Plastikhandschuhen wählen. Um Letzteres entbrannte in den vergangenen Tagen Kritik, wie der ORF berichtete. Zigtausende Einweghandschuhe, in Supermärkten ebenso wie an Tankstellen, wo sie neben dem Zapfhahn hängen, wandern tagtäglich in den Müll.

Insgesamt sorgt Österreich jedes Jahr für über 900.000 Tonnen Plastikmüll. Getty Images/iStockphoto

Wie viele es genau sind, gab kaum ein Unternehmen bekannt. Eine konkrete Zahl nannte nur eine Tankstelle gegenüber Radio Wien: die Doppler AG mit ihren 266 Turmöl-Tankstellen. Jeden Tag würden dort beim Tanken exakt 3.225 Stück Handschuhe weggeworfen, ließ die Doppler AG wissen. Seitens des Rewe-Konzern hieß es, dass bei Billa, Penny und Adeg zu beobachten sei, dass immer mehr Kundinnen und Kunden die Metallzange statt der Plastikhandschuhe nutzen. Und Hofer antwortete, die Zange sei zwar die nachhaltigere Option, doch weil einige aus Hygienegründen weiter zu den Handschuhen greifen, würde man sie weiterhin anbieten.

Der Einweghandschuh ist – ähnlich wie der Strohhalm – ein Symbolbild für ein größeres Problem. "Wir sehen in allen Bereichen der Plastikproduktion ständig Wachstum", sagt Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace. "Dabei würde sich vieles einfach vermeiden lassen." Österreich sorgt jedes Jahr insgesamt bereits für mehr als 900.000 Tonnen Plastikmüll. Die Handschuhe machen nur einen verschwindend kleinen Teil dieser Menge aus.

Hitzige Diskussionen über neue Regelungen

Ein besonders großer Hebel liegt bei Einwegverpackungen. Sie sorgen für rund 40 Prozent der Kunststoffabfälle in Österreich. Dazu zählen auch Getränkeverpackungen: Allein damit produziert Österreich rund 50.000 Tonnen an Plastikmüll, das entspricht 2,5 Milliarden Flaschen und Dosen.

Ab 2025 gibt es in Österreich erstmals eine verpflichtende Mehrwegquote für Getränkeflaschen. imago images / Waldmüller

Ein neues Gesetz soll die Menge ab 2024 drosseln. Dann führt Österreich als erster EU-Staat eine verpflichtende Mehrwegquote für Getränkeverpackungen ein. Bis 2030 müssen 30 Prozent der Getränke in Mehrwegflaschen abgefüllt sein. Heute liegt der Anteil bei rund 20 Prozent. "Es müsste schneller gehen, aber es ist ein Anfang", so Panhuber.

Auch auf EU-Ebene werden derzeit neue Quoten für Plastikverpackungen diskutiert. Mit der sogenannten Verpackungsverordnung schlug die EU-Kommission Ende vergangenen Jahres Wege vor, die Menge an Verpackungsabfällen zu reduzieren. Seither ist wenig passiert, der Prozess läuft schleppend. Zuletzt brachte sich eine Koalition aus 81 NGOs ein und fordert eine rasche Umsetzung der Reform. Etwa gelte es, die sektorspezifischen Ziele zur Wiederverwendung beizuhalten, die die Kommission vorgeschlagen hatte. Zudem gelte es, wirtschaftliche Anreize für Mehrweg-Verpackungen zu schaffen, fordern sie in einem offenen Brief. Derzeit sei massiver Lobbydruck gegen den Kommissionsvorschlag zu sehen, warnen sie. Der Vorschlag dürfe nicht verwässert werden.

So kritisieren etwa Interessenverbände der Plastikproduzenten den Entwurf – und auch weitere Verpackungsbranchen fordern Anpassungen. Zuletzt meldete sich etwa die Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie, Austropapier, zu Wort: Es sei bedauerlich, dass die Kommission Papierverpackungen nicht anerkenne. Fossilbasierten Reuse-Produkte dürften gegenüber Papier und Karton nicht bevorzugt werden – sie seien Teil einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

Umweltorganisationen wiederum unterstützen den Vorschlag der Kommission. Die Reduktion sei die wichtigste Maßnahme, so Panhuber. "Von einer Einwegvariante auf eine andere zu wechseln ist nicht sinnvoll." (alp, 3.8.2023)