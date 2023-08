Plastikmüll

Dem Einweghandschuh am Brotregal und der Saftflasche soll es an den Kragen gegen

Zigtausende Einweghandschuhe wandern in Österreich jeden Tag in den Müll. Sie stoßen die Debatte über Plastik- und Verpackungsmüll an. In Brüssel wird über eine neue Verordnung gestritten