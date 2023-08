Sechs technische Lehrberufe stehen beim Seilbahnbauer Doppelmayr zur Auswahl. Doppelmayr /Fasching

Wir haben hier in Vorarlberg eine sehr hohe Dichte an guten Ausbildungsbetrieben, vor allem in den Elektro- und Metallberufen“, sagt Julia Schwärzler, Sprecherin des Seilbahnherstellers Doppelmayr. Das mache die Lehrlingssuche herausfordernd. Zwar wählen knapp 50 Prozent der Schulabgänger eine Lehre als weiteren Ausbildungsweg (knapp zwei Drittel davon sind männlich), dennoch gibt es in Vorarlberg mehr Lehrstellen als Suchende.

Das zeigt sich auch in den Lehrlingszahlen der Wirtschaftskammer Vorarlberg: So waren im Februar 220 Jugendliche beim AMS Vorarlberg als lehrstellensuchend gemeldet – demgegenüber standen 1338 offene Lehrstellen. Die meisten davon waren in den Bereichen Metall und Elektro (524 Lehrstellen), Handel und Verkehr (253 Lehrstellen), in der Tourismusbranche (146 Lehrstellen) sowie im Bau (105 Lehrstellen). Im Frühjahr ist "Hochsaison" am Lehrlingsmarkt. Ende Juni gab es ein anders Bild am Vorarlberger Lehrstellenmarkt: Beim AMS Vorarlberg waren 169 Personen als lehrstellensuchend vorgemerkt – offene Lehrstellen gab es zu dem Zeitpunkt noch 272. Die größten suchenden Branchen: Metall- und Elektroberufe (59), Tourismusberufe (54), Bauberufe (51), Handel und Verkehr (48).

Die Lehrlingssuche ist auch beim Werkzeug- und Formenbauer Meusburger in Wolfurt oft schwierig, sagt Susanne Zukowski, Sprecherin des Unternehmens. "Nicht immer können wir alle Lehrstellen besetzen." Rund 30 Jugendliche beginnen pro Jahr ihre Ausbildung in einem der vier technischen Lehrberufe.

Ausbildung für Maturanten

Daneben gibt es mit der dualen Akademie mit Schwerpunkt Mechatronik auch ein Ausbildungsangebot für Maturantinnen und Maturanten. "Hier fehlt es aber noch an Bekanntheit", sagt Zukowski. Daher sind Bewerbungen dafür noch gering. Für das kommende Ausbildungsjahr gab es keinen Interessenten. Sie ist aber überzeugt, dass sich mit steigendem Bekanntheitsgrad junge Menschen bewerben werden.

Die dualen Akademien wurden nach einer Pilotphase in Oberösterreich erst 2022 auf ganz Österreich ausgerollt. Damit sollen neben Maturantinnen und Maturanten auch Studienabbrecher angesprochen werden. In verkürzter Ausbildungszeit – je nach Fachrichtung zwischen zwei und drei Jahren – erhalten die dual Studierenden die praktische Ausbildung in ausgewählten Betrieben, die Theorie wird in eigenen Berufsschulklassen oder an der Fachhochschule erworben. Elf dieser dualen Akademien gibt es derzeit in Vorarlberg.

Beim Kran- und Baumaschinenspezialisten Liebherr Nenzing wird ebenfalls auf die Berufsausbildung im Betrieb gesetzt. Zehn verschiedene Lehrberufe – von Metalltechnik über Elektrotechnik bis zu Bürokaufleuten – stehen zur Auswahl. Jährlich werden zwischen 30 und 40 neue Lehrlinge aufgenommen, sagt Ausbildungsleiter Heinz Lindner. "Vor allem im Lehrberuf Stahlbau- und Schweißtechniker konnten wir die Lehrstellen in den vergangenen Jahren nicht immer voll besetzen", ergänzt er. Mit der Teilnahme an Lehrlingsmessen, Elternabenden und Infokampagnen versuche man hier gegenzusteuern.

Seilbahnbauer Doppelmayr könne sicher mit seinem Produkt punkten, sagt Sprecherin Schwärzler. Sechs technische Lehrberufe stehen beim Weltmarktführer zur Auswahl, zwischen 25 und 35 Lehrlinge werden jedes Jahr aufgenommen. "Fürs gegenseitige Kennenlernen sind die Schnuppertage extrem wichtig. Denn es muss für beide Seiten passen." Seit der Unternehmens­grün­dung ist die Lehrlingsausbildung ein wichtiger Baustein. Nach Lehrabschluss bekommen alle ein fixes Jobangebot. "Und viele bleiben dann auch – zum Glück", ergänzt sie.

Der erste Samstag im April

Gute Erfahrungen habe man auch mit dem gemeinsamen Zusagetag in der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie (VEM) gemacht. Jeweils am ersten Samstag im April bekommen Lehrstellensuchende, die ihre Berufsausbildung in einem der VEM-Betriebe starten möchten, die Rückmeldung auf ihre Bewerbungen. "Wer mehrere Zusagen bekommen hat, kann sich danach entscheiden, in welchem Unternehmen er die Ausbildung tatsächlich absolvieren möchte."

Dieser Zusagetag habe sich bewährt und wird von der gesamten Industrie eingehalten, ergänzt Lena Fritsch, Leiterin der Lehrlingsstelle – Ausbildungsservice in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. "Die Lehrstellensuchenden können sich in Ruhe die Betriebe ansehen, ausprobieren und sich ohne Druck, die für sie passendste Stelle aussuchen. Und kein Schüler, keine Schülerin muss voreilig eine Lehrstelle zusagen. Das ist gerade bei der Berufsentscheidung eine sehr wichtige ­Voraussetzung", sagt sie.