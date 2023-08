In Summe 400 Euro gaben Eltern vergangenen Sommer durchschnittlich für Nachhilfe aus. imago/photothekD

Der Schulstart dürfte für die meisten Kinder inmitten der Sommerferien noch kein Thema sein. Für manche geht die lernfreie Zeit aber schon früher zu Ende: 33.000 Schulkindern stehen laut Zahlen des Bildungsministeriums Nachprüfungen Anfang September bevor.

Doch um die Kinder auf diese Tests entsprechend vorzubereiten, müssen manche Eltern tief in die Tasche greifen: Laut Arbeiterkammer-Nachhilfebarometer hatten im Sommer zuvor sechs Prozent aller Schülerinnen und Schüler – in Summe rund 68.000 – bezahlte Nachhilfe erhalten; rund die Hälfte von ihnen wegen eines Nachzipfs. 400 Euro gaben Eltern dabei im Durchschnitt aus.

Sommerschule als Ausweg

Ein kostenloses Angebot bietet im Sommer hingegen die Sommerschule. Im Jahr 2020 noch als zweiwöchiger Kurs für Kinder mit Deutschdefiziten konzipiert, wurde das Angebot stetig ausgeweitet: Mittlerweile können dort Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen ihr Wissen in Deutsch, Englisch und Mathematik auffrischen. Die Kleingruppen zählen sechs bis 15 Schüler. Gehalten werden die Einheiten von Studierenden und Lehrkräften, die sich die Stunden entweder anrechnen oder ausbezahlen lassen können. Die budgetierten Kosten liegen bei 6,6 Millionen Euro.

Was allerdings heuer auffällt: Es gibt weniger Anmeldungen als noch im Vorjahr. Laut einer SPÖ-Anfrage an Minister Martin Polaschek (ÖVP) ist deren Zahl von 39.000 auf 33.000 gefallen. Auf STANDARD-Nachfrage kann das Bildungsministerium keinen konkreten Grund für den Rückgang nennen, verweist jedoch auf aktuellere Daten: Mittlerweile hätten sich 35.000 Schüler angemeldet. Für die SPÖ sind die Zahlen Anlass, eine Anpassung des Konzepts zu fordern. In den Sommerschulen sollten auch gezielt jene Schulkinder unterstützt werden, die eine Nachprüfung haben, so die Forderung von Bildungssprecherin Petra Tanzler.

Kein Änderungsbedarf laut Ministerium

Doch sollte das mitunter nicht auch schon jetzt Ziel der Sommerschule sein? Auf Nachfrage definiert es das Bildungsministerium folgendermaßen: "Die Sommerschule dient insbesondere dazu, den Lernstoff vergangener Jahre zu wiederholen und sich so auf die nächste Schulstufe, eine neue Schulart oder Prüfungen vorzubereiten." Dabei könne vor allem das Wiederholen des Lernstoffs zur Vorbereitung auf Nachprüfungen dienen, heißt es weiter.

Wie viele Sommerschülerinnen und -schüler tatsächlich eine Nachprüfung haben, konnte das Ministerium nicht sagen. Einen Änderungsbedarf in Richtung mehr Unterstützung für Schüler mit Nachprüfungen sieht es aber nicht, wie aus dem Antwortschreiben hervorgeht.

Kleingruppen förderlich

Bildungsexpertin Elke Larcher von der Arbeiterkammer (AK), die an dem Barometer mitgearbeitet hat, spricht in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit an, eine institutionelle Hilfe für Kinder mit Nachprüfungen anzubieten. "Nachhilfeinstitute arbeiten oft in kleinen Gruppen, und diese ermöglichen einen Beziehungsaufbau und individuelles Lernen, was sinnvoll ist", sagt sie im STANDARD-Gespräch. In so einem Rahmen sei es möglich, auf die Defizite einzugehen.

Und genau das sollte auch bei den Sommerschulen die Leitlinie sein, sagt die AK-Expertin und merkt an: "Der Druck einer Wiederholungsprüfung fördert kein nachhaltiges Lernen, daher sollten die Lernangebote jedenfalls mit entsprechender Freizeit und Zeit für die eigenen Stärken und Interessen kombiniert werden."(Elisa Tomaselli, 3.8.2023)