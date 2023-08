Am Freitag wird sich der Aufsichtsrat der landeseigenen Krankenhausbetreiberin mit den weitreichenden Vorwürfen beschäftigen

Fünf festgenommene Personen, Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten – darunter bei der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) – und ein vermuteter Schaden in Millionenhöhe: Das Ländle wird gerade von einem veritablen mutmaßlichen Betrugsskandal im Gesundheitsbereich erschüttert.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt wegen des Verdachts des schweren Betrugs. Festgenommen wurden am Mittwoch drei Personen, die in der Abteilung Bauwesen der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft tätig sind; zudem zwei frühere, nun pensionierte Kollegen.

Ins Rollen gebracht hat die Ermittlungen Siemens. Das Unternehmen dürfte eine Anzeige erstattet haben: Im Rahmen von internen Untersuchungen sei man auf Ungereimtheiten gestoßen, gab das Unternehmen wie berichtet am Mittwoch bekannt. "Die Ermittlungsmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit dieser Offenlegung", sagte ein Sprecher. Siemens hat in der Vergangenheit diverse Projekte für die Landeskrankenhäuser durchgeführt, die zur KHBG ressortieren. Das sind die Spitäler in Feldkirch, Bregenz, Hohenems, Rankweil und Bludenz.

Fingierte Rechnungen?

Dem Vernehmen nach soll es um fingierte Rechnungen gehen, die von Firmen einzelner Verdächtiger an Siemens gelegt worden seien. Die Verdächtigen hatten also einerseits im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Krankenhausbetreiberin mit Siemens als Auftragsnehmer zu tun, andererseits sollen sie daneben Scheingeschäfte abgewickelt und bezahlt bekommen haben. Über diese Konstruktion könnten Kickbacks geflossen sein, das ist aber derzeit noch Spekulation. Die zuständige Staatsanwaltschaft Feldkirch gibt keine Details bekannt, und es gilt die Unschuldsvermutung.

Rund um landeseigene Spitäler soll Geld abgezweigt worden sein. APA/Hans Klaus Techt

Die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft hat jedenfalls für Freitag ihre Aufsichtsratsmitglieder zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengetrommelt. Eines ist fix: Die Sache wird auch zu einem Politikum werden.

Prominent besetzter Aufsichtsrat

Allein ein Blick auf das Kontrollgremium der landeseigenen Gesellschaft legt das nahe: Vorsitzende des Gremiums ist Martina Rüscher, Gesundheitslandesrätin und seit vielen Jahren bei der ÖVP aktiv. Ihr Stellvertreter im Aufsichtsrat ist der Rechtsanwalt Adolf Concin, einst Landtagsabgeordneter der ÖVP. Weiters im Aufsichtsratsgremium: die Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker von den Grünen und die rote Gewerkschafterin und Landtagsabgeordnete Elke Zimmermann. Auch der Chef der landeseigenen Vermögensverwaltung, Karl Fenkart, sowie diverse Bürgermeister und ein Wirtschaftsprüfer haben im Gremium Sitz und Stimme.

Aufsichtsratschefin und Landesrätin Rüscher hat schon am Mittwoch "volle Aufklärung" gefordert, man werde interne und externe Prüfungen veranlassen. (fsc, gra, 3.8.2023)