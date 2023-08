Eines hat Google bereits Mitte Mai klargemacht: Künstliche Intelligenz – oder eigentlich: Maschinenlernen – soll auch bei der eigenen Suchmaschine künftig eine (noch) größere Rolle spielen. Im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O wurde erstmals eine neue Generation der Google-Suche der Öffentlichkeit präsentiert, bei der generative KI, wie sie sonst vor allem von unabhängigen Tools wie ChatGPT und Bard bekannt ist, eine zentrale Rolle einnimmt.

Mehr als nur ein Experiment

Danach ging es für Google ungewohnt schnell: Bereits wenige Wochen später wurde das "Search Generative Experiment" (SGE) im Rahmen der Google Labs zum Test freigegeben, seitdem können erste Nutzer – zumindest in den USA – ausprobieren, wohin die Reise geht. Verbesserungen gab es seitdem immer wieder, nun kündigt Google aber wieder ein größeres Paket an Updates an. Und diese machen deutlich: Google sieht darin nicht nur die Zukunft der eigenen Suchmaschine, das Unternehmen arbeitet auch mit voller Kraft daran, möglichst flott dorthin zu kommen.

Bild und Video

In einem Blogposting kündigt Google eine Reihe von neuen Features für seine KI-basierte Suche an. Konzentrierte man sich in den ersten Versionen auf Textantworten, werden die von einer KI erstellten Ergebnisse künftig vermehrt auch mit Bildern und Videos angereichert. Damit soll dann etwa bei einer konkreten Frage gleich die passende Passage aus einem Youtube-Video dargeboten werden.

Googles "Next Generation"-Suchmaschine auf KI-Basis macht Fortschritte. Google

Mangelnde Attribution

Ein bekanntes Defizit solcher Systeme ist, dass dahinter keine Intelligenz oder Logik im klassischen Sinne steht, sondern große Sprachmodelle (LLMs) einfach die statistisch wahrscheinlichsten Wörter als Antwort auf eine Frage aneinanderreihen. Insofern ist natürlich auch kein Quellenverweis im klassischen Sinne möglich.

Google betont nun, dass man derzeit mit neuen Wegen experimentiert, um trotzdem Links zu einzelnen Aussagen der KI anzubieten. Ähnlich wie bei Microsofts neuem Bing wird man hierfür wohl nachträglich passende Websites suchen, die ein generiertes Zitat unterstützen. Ein solches Experiment hatte übrigens 9to5Google bereits vor wenigen Tagen entdeckt, dabei wurden einzelne Passagen in den KI-Antworten direkt mit Links versehen.

Das SGE bezieht in seine Antworten aber natürlich nicht nur generierten Text, sondern auch aktuelle Suchergebnisse ein. Und auch hier will Google die Transparenz erhöhen, so wird nun bei zum weiterführenden Lesen angebotenen Artikeln das Datum dargestellt, um auf den ersten Blick klarzumachen, wie aktuell diese Information ist.

Optimierungen

Wohl noch wichtiger als einzelne Features sind die Arbeiten an der Softwarebasis. Sind solche Text-KIs doch extrem rechenaufwendig, was nicht nur einen hohen Stromverbrauch, sondern auch vergleichsweise langsame Antwortzeiten bedeutet. Wir sprechen hier typischerweise von mehreren Sekunden im Vergleich zu den wenigen Millisekunden, die eine klassische Suche benötigt.

Google betont dabei, dass man seit der Vorstellung des SGE die Reaktionszeit mehr als verdoppelt hat und dass noch zahlreiche weitere Performanceverbesserungen folgen sollen. Trotzdem bleibt das Thema wohl – neben der Zuverlässigkeit der Antworten und der Neigung solcher Systeme zu überzeugt vorgetragenen Falschinformationen – eine der zentralen Herausforderungen, bevor die gewohnte Google-Suche vollständig abgelöst werden kann.

Zielsetzung

Die Entwicklung im Rahmen eines öffentlichen Experiments gebe Google die Möglichkeit, "über den Tellerrand hinauszuschauen", formulierte es Firmenchef Sundar Pichai unlängst am Rande der Verkündung der aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens. Dabei machte er auch gleich klar, wie überzeugt er vom Erfolg dieser Initiative ist: "Mit der Zeit wird das einfach generell die Art sein, wie die Suchmaschine funktioniert." (apo, 3.8.2023)