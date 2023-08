Der Präsident Venetiens urgiert ein Online-Anmeldesystem für Touristen in Venedig, weil der Lagunenstadt die Einstufung als gefährdetes Welterbe droht.

Venedig droht die Einstufung als bedrohtes Weltkulturerbe. Daher urgiert Luca Zaia, Präsident der Region Venetien, zu der die Lagunenstadt gehört, ein Anmeldesystem für Touristen in Venedig. "Die Zahl der Besucher in Venedig zu planen, ist von wesentlicher Bedeutung. Die Digitalisierung hilft uns dabei. Wenn wir einen Sitzplatz im Kino, im Stadion oder im Flugzeug buchen, können wir auch einen Besuch in Venedig buchen", sagte Zaia im Interview mit dem TV-Sender Canale 5.

In Venedig ist immer viel los, auch bei der Pantegana Regatta im Karneval. IMAGO/Andrea Merola

"Venedig ist ein Weltkulturerbe und ein Freilichtmuseum, das unbedingt bewahrt werden muss", sagte Zaia. Er hob die Bedeutung des mobilen Dammsystems MOSE hervor, das die Lagunenstadt vor Überschwemmungen bewahrt. Dafür habe Italien neun Milliarden Euro ausgegeben, erinnerte Zaia.

Gefährdetes Welterbe

Experten der UNO-Kulturorganisation UNESCO haben empfohlen, Venedig und seine Lagune auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen. Es gebe eine "anhaltende Verschlechterung durch menschliches Eingreifen", hieß es jüngst in einer Mitteilung. Durch Klimakrise und Massentourismus drohten irreversible Veränderungen der Gegend.

Man hoffe, dass es mit einer Aufnahme in die Liste mehr Engagement lokaler, nationaler und internationaler Akteure gebe, um wirksame und nachhaltige Korrekturmaßnahmen zu entwickeln. Das Welterbekomitee entscheidet bei seiner Sitzung im September darüber, ob es der Empfehlung nachkommt. Venedig und seine berühmte Lagune stehen seit 1987 auf der Weltkulturerbeliste.

Pläne der Gemeinde Venedig, "Eintrittsgeld" für Tagestouristen und ein Online-Buchung für alle Besucher, die außerhalb der Region Venetien in die Stadt kommen, aber dort nicht übernachten wollen, wurden zwar bisher angekündigt, aber aus technischen Gründen noch nicht umgesetzt. Den Plänen der Gemeinde zufolge sollten Tagestouristen zwischen drei und zehn Euro zahlen. Die Präsenz der Touristen sollte auch mithilfe der Mobilfunktelefone kontrolliert werden. Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismusansturm zu regeln, denn an bestimmten Tagen tummeln sich über 100.000 Besucher in der Lagunenstadt. (APA, red, 3.8.2023)