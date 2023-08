Barack Obama und Joe Biden – für Millionen Menschen in den USA ist dies nach wie vor ein "winning team". 2008 gingen sie gemeinsam für die Demokraten in den Wahlkampf und siegten – und noch einmal 2012, als der Präsident und sein Vize das Vertrauen der US-Wählerschaft für eine zweite Amtszeit bekamen.

Früher Chef, aber nun schon längst treuer Wahlhelfer: Barack Obama unterstützt Joe Biden auf der Bühne. APA/AFP/GETTY IMAGES/Mark Makela

Für die Wahlkampagne 2020 bedankte sich der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (Amtszeit von 2009 bis 2017) bei seinem treuen früheren Stellvertreter und machte fleißig mit bei dessen Kampagne gegen Donald Trump. Mit Erfolg: Der Republikaner verpasste die Chance auf eine zweite Amtszeit.

Doch diese will Trump sich bekanntlich 2024 zurückholen – und Obama befürchtet, dass er das sogar schaffen könnte: Wie die "Washington Post" am 2. August berichtete, habe der ehemalige den aktuellen Präsidenten kürzlich bei einem privaten Lunch vor Trumps politischer Stärke gewarnt. Eine Stärke, die zunehme, obwohl er zunehmend in juristischen Problemen versinke.

Im Zentrum von Obamas Sorge steht offenbar die besonders loyale Kernwählerschaft des Republikaners, die es nicht kümmert, ob die US-Justiz gegen "ihren" Kandidaten ermittelt. Im Gegenteil: Jede zusätzliche Kalamität scheint sie zusätzlich zu motivieren, das lässt sich auch an aktuellen Umfragen ablesen, in denen Trump sämtliche parteiinterne Gegner und Gegnerinnen überflügelt.

Aber auch das, was die "Washington Post" ein "konservatives mediales Ökosystem" nennt, sowie die tiefe Kluft zwischen den Weltanschauungen in den USA, die Trump während seiner Amtszeit 2017 bis 2021 gekonnt erweitert und vertieft hat, sind für den demokratischen Ex-Präsidenten Anlass zur Sorge. Er, Obama, wolle Biden für dessen Wiederwahl so gut er nur könne unterstützen, zitiert die Zeitung eine Person, die bei dem privaten Treffen Obamas mit Biden im Juni dabei gewesen sein soll.

Vorbereitung auf Wahlkampf

Dass die an sich vertrauliche Unterredung von Ende Juni ausgerechnet jetzt publik wird, könnte durchaus beabsichtigt sein. Biden muss ohnehin gerade die Weichen für seine Wahlkampagne stellen, denn Anfang 2024 beginnt der Reigen der parteiinternen Vorwahlen – und auch als einziger ernstzunehmender Kandidat der Demokraten muss der amtierende Präsident da überzeugen. Es kann das mediale Feld nicht überlassen. Da ist jede prominente Stimme für ihn wichtig. Und mit Obama hat er sich den gewichtigsten Unterstützer gesichert, den man haben kann.

Obama, so berichtet es auch der US-Sender NBC, freue sich regelrecht darauf, Biden unter die Arme zu greifen. "Bei keinem Rennen steht mehr auf dem Spiel als bei Präsident Bidens Wiederwahl", sagte ein Sprecher Obamas zu dem Sender.

Dieser Trump-Unterstützer hat für Präsident Joe Biden und dessen Wählerinnen und Wähler nur unfreundliche Worte übrig. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SEAN

Aktuell "gehört" die mediale Berichterstattung tatsächlich Donald Trump. Dieser muss am 3. August in der US-Hauptstadt Washington, D.C. vor Gericht erscheinen. Anlass ist eine Anklage, die am Dienstag gegen den um Wiederwahl bemühten Ex-Präsidenten eingebracht wurde und im Beisein Trumps verlesen werden soll. Der Ex-Präsident muss sich wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 verantworten.

Die Klage ist historisch: Noch nie wurde ein ehemaliger Präsident für mutmaßliche Vergehen angeklagt, die er während seiner Amtszeit begangen haben soll. In der 45-seitigen Anklageschrift werden Trump vier formale Anklagepunkte zur Last gelegt, und die wiegen schwer, die Beweislage wird allgemein als ziemlich eindeutig angesehen. Insgesamt ist es die dritte Anklage gegen Trump, die zweite auf Bundesebene. Im Fall einer Verurteilung droht Trump eine jahrzehntelange Haftstrafe.

Was wäre, wenn ...

Doch so weit ist es lange noch nicht. Bis es in diesem oder in den anderen Prozessen zu rechtsgültigen Urteilen kommt, können noch Jahre vergehen. Für Trumps Terminplan liegen die Prozesse allerdings sehr ungünstig: Anfang 2024 mitten im Vorwahlkampf, später dann – nach der möglichen Kür zum offiziellen republikanischen Präsidentschaftskandidaten – sogar in der Hauptwahlkampagne.

Für die persönliche Ressourcen und das Zeitmanagement Trumps und seines Teams bedeutet das eine große zusätzliche Belastung. Verschiedene politische Beobachterinnen und Beobachter meinen aber, dass Trump die Prozesse auch als Bühne für die eigene Wahlkampagne nützen könnte: er als David gegen den Goliath, die angeblich der Linken hörige Justiz.

Dieses Narrativ ist nicht neu: Schon in den vergangenen Jahren inszenierte sich Trump stets als Opfer einer "Hexenjagd". Biden muss mit seinem Team – an prominenter Stelle eben auch sein Vorgänger und Freund Barack Obama – daran arbeiten, dass diese verzerrte Erzählung der Tatsachen nicht bei den moderaten Wählerinnen und Wählern ankommt. Denn dort, bei den Wechselwählern und bei den Unentschlossenen sind Anfang November 2024 Millionen Stimmen zu holen. Jene, die Trump in unverbrüchlicher Treue folgen, können ohnehin nicht umgestimmt werden. Im Gegenteil: Je rabiater Trump wettert, je größer die juristischen Probleme werden, desto mehr betoniert sich diese Fraktion auf ihrer Position ein. (Gianluca Wallisch, 3.8.2023)