Zwischenmenschliche Beziehungen können laut wissenschaftlichen Studien der größte Glücksfaktor für Menschen sein. Aber was braucht es noch? Getty Images

Sich glücklich zu fühlen scheint ein Luxus geworden zu sein. Die Kombination aus einem stressigen Job, den Herausforderungen des Elternseins und einem Dauerbeschuss mit Bad News über einen mittlerweile sehr langen Zeitraum haben den Ausstoß an Glückshormonen in meinem Umfeld und auch bei mir stark reduziert. Das scheint undankbar, denn ich und das von mir beschriebene Umfeld sind im Besitz vieler Dinge, die laut Lehrbuch ein stabiles Fundament für ein glückliches Leben sein sollten: Eine liebende Familie, einen einigermaßen sicheren Job und den Lebensmittelpunkt in einem Land ohne direkte Kriegsgefahr. Aber warum ist es trotz guter Rahmenbedingungen oftmals so schwierig geworden, sich fallen zu lassen? Den Moment zu genießen? Das Positive zu sehen und nicht immer das Negative?

Auf der Suche nach einem Rezept für das Glück muss man nicht gleich das Gespräch mit Experten suchen, aber man kann recht unkompliziert in diverse Podcasts reinhören und die Literatur befragen. Schnell wird man allerdings überrollt von Begriffen wie hedonistisches Hamsterrad, Perma-Modell oder der Relevanz des Serotoninlevels. Und man erfährt Dinge. Etwa, dass es mittlerweile einen "World Happiness Report" gibt. In Letzterem wird die Lebenszufriedenheit der Menschen anhand von Work-Life-Balance, Gesundheit, Einkommen oder Sicherheit ausgewertet. Ein guter Startpunkt, um ein wenig Klarheit zu schaffen.

Zwischenmenschliches Glück

An oberster Stelle, da sind sich die Experten und Forscher einig, stehen zwischenmenschliche Beziehungen. Sie werden als größte "Glücksquelle" empfunden. Warum es trotzdem so schwierig ist, glücklich zu sein? Weil genau diese zwischenmenschlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten so schwierig und anstrengend ist. Egal ob es um die Partnerin oder Freunde geht, um Eltern oder die eigenen Kinder. Damit die Beziehung funktioniert, muss emotional investiert werden. Das will nicht jeder, das kann nicht jeder. Deshalb scheitern hier viele, und dies häufig.

In meinem Umfeld klagen noch immer vor allem Singles über die Isolation während der Pandemie. Lächerlich, könnte man sagen, wenn man im Lockdown vor allem über schreiende Kinder oder den nervigen Partner gelästert hat. Aber dieses Alleinsein darf nicht unterschätzt werden. Es hinterlässt Spuren, vor allem wenn diese Isolation einmal erlernt ist. Dann fühlt es sich an, wie ein “Loch, aus dem man nicht mehr rauskommt", wie mir ein Freund in dieser Situation verrät. Dazu passend fand ich in der Recherche eine Harvard-Langzeitstudie zum Thema. Dort ist nachzulesen, dass isolierte Menschen, die kein ausreichendes soziales Umfeld haben, signifikant höhere Stresshormone aufweisen und schließlich auch schlechtere Blutwerte. Körperliches Unbehagen ist ein schlechter Nährboden für Glück, so die Studie.

Die Frage "Wie geht es dir?" muss deshalb neu gedacht werden. Nicht als Floskel, sondern als ernst gemeintes Hinterfragen nach dem Zustand des Gegenübers. Ein "Eh gut" darf nicht reichen, weil es meist nicht stimmt. Es gilt die Wand zu durchbrechen, wenn auf der anderen Seite die Angst spürbar ist, eine gesellschaftlich unerwünschte Antwort geben zu müssen. Das Wort Depression wird wahrscheinlich nicht öfter genannt als früher, aber es ist – wenn man einmal ganz nah an ihr dran war – allgegenwärtig spürbar. Wenige aber gestehen es sich ein. Man hat Angst, als Teil der "Hafermilchgeneration" bezeichnet zu werden, wie kürzlich Moderator Markus Lanz auf einer Podiumsdiskussion über die aktuelle "verweichlichte" Jugend sprach.

"Work-Life-Balance", so sein Gegenüber – oder besser gesagt Partner in Crime – Richard David Precht, sei die falsche Einstellung. Viele junge Menschen würden glauben, das Leben sei ein "Wunschkonzert". Diese tägliche "Sinnfrage" gegenüber dem Job hätte sich weder die Elterngeneration und schon gar nicht die Großelterngeneration gestellt. Gut für sie, denke ich mir da. Es kann auch ein Segen sein, nicht 100 verschiedene Jobs auf Linkedin angeboten zu bekommen und zu sehen, wie andere Karriere machen. Es kann ein Segen sein, nicht mit Firmenlaptop und Handy permanent erreichbar zu sein, egal ob Urlaub oder Feierabend. Und es kann ein Segen sein, wenn man nicht auf zwölf verschiedenen Plattformen von irgendwelchen sogenannten Experten erzählt bekommt, wie man sich eigentlich zu verhalten und zu fühlen habe. Ja, auch damit mussten sich viele unserer Eltern und Großeltern zu ihrem Glück auch nicht auseinandersetzen.

Die angegriffene Work-Life-Balance, die vor allem die ältere Generation gern ins Lächerliche zieht, ist nämlich auch ein großes Standbein zum Glücklichsein. Die eben erwähnten zwischenmenschlichen Beziehungen leiden nämlich, wenn ich "All-in" im Job untergehe und verpflichtet bin, ständig Überstunden zu schaufeln. Geld, so zumindest der Glücksindex, hat nämlich recht wenig mit ebenjenem Lebensglück zu tun. Klar, die Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein, sonst löst Stress alles andere ab, aber ist das erreicht, nutzen 20 Prozent mehr Geld nicht, um einen ähnlichen Sprung nach oben in der eigenen Zufriedenheit zu finden. Es kann sogar das Gegenteil bewirken.

Glück ist nicht immer da

"Dauerglück gibt es nicht, und der Anspruch darauf ist unrealistisch," wird die Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun vor wenigen Monaten im "National Geographic" zitiert. Glück sei vor allem ein "Kontrasterlebnis" zu dem durchaus vorhandenen Normalzustand beziehungsweise negativen Gefühlen. Unglück und Unzufriedenheit mit dem Istzustand sei dazu auch Grundstein für Veränderungen, der Menschenrechtler, Naturschützer oder auch Künstler antreibe, etwas zu verändern.

Aber wie verändern wir etwas? Oft hört man von wichtigen Rahmenbedingungen, wie sie etwa in Finnland oder generell in Skandinavien herrschen, jene Länder also, die immer ganz oben am Glücksindex thronen. Förderung von klein auf, autonomes Handeln und eine Kultur, wo jeder gehört und geachtet wird, seien wichtige "glücksfördernde Bausteine". Abgesehen von diesen Rahmenbedingungen kann man aber auch selbst aktiv daran arbeiten, sind sich die Expertinnen sicher. Ziele setzen, die man erreichen kann, ist ein Rat. Aber auch der Weg zum Ziel darf nicht zuwider sein, sondern sollte von Glücksmomenten begleitet sein. Den Job anstreben, der einen reich macht, und bis dahin alles aufgeben, was zufrieden macht, ist in diesem Zusammenhang kontraproduktiv. Genau wie das Studium, dass man nur deshalb macht, weil es potenziell einen guten Job verspricht.

"Glück ist etwas, das man nicht anstreben kann, sondern etwas, das mit dem Tun kommt", liest man oft im Zusammenhang mit der aktiven Glücksfindung. Bewusst Dinge tun, die einen glücklich machen, und dies am Abend gern zu Papier bringen. Drei Dinge aufschreiben, die an diesem Tag gut waren. Das kann ein lustiges Gespräch mit dem Kind sein, ein kleines Erfolgserlebnis in der Arbeit oder einfach, dass man das Bett in der Früh gemacht hat, bevor man aus dem Haus gegangen ist. Diese Wiederholung von positiven Eindrücken hilft genauso, wie man sich mit dem täglichen "Heute ist alles blöd" runterziehen kann. Für positive und negative Gefühle ist nie gleichzeitig Platz, sagt auch die Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry zuletzt in einem Podcast zum Thema. Wer sich ständig einredet, dass alles gegen ihn ist oder der Tag mal so gar nicht laufe, der könne nur schwer zurück auf die Glücksspur.

Zu allem Überdruss spricht Brohm-Badry auch davon, dass 50 Prozent des Glücks auch von den Genen des Menschen abhängen – manche sind tatsächlich einfach nicht zum Glücklichsein geboren, sagt sie. Einziger Hoffnungsschimmer: Man könne das Gefühl trainieren. Offen durch die Welt gehen, freundlich zu sich und anderen sein, all das steigere das Glücksempfinden und die Fähigkeit, dieses überhaupt spüren zu können. Es sei wie ein "Sporttraining" oder "Musiktraining". Der Psychologe und Autor Fabian Grolimund ergänzt zu dem Thema, dass man als Kind ebenfalls sehr geprägt wird, was Empfindungen wie diese betrifft. Wenig Zuneigung, wenig Gesehenwerden beziehungsweise all das nur zu bekommen, wenn man besonders tolle Leistungen liefert: Dann können Eltern hier auch viel kaputtmachen für das künftige Glück des Kindes.

Glück ist regelmäßig Thema auf den sozialen Plattformen und viele haben den Kern dahinter auch ohne Lektüre von Büchern oder Studien erfasst.

Handbuch zum Glück

Und was bringt mir persönlich das alles? Bin ich vielleicht genetisch vorbelastet, sodass ich gar nicht oder nur schwer regelmäßig happy sein kann? Ohne mich jetzt unters psychologische Messer legen zu wollen, habe ich im Selbstversuch begonnen, aktiv zu werden. Dieses Aufschreiben von Dingen, die täglich gut gelaufen sind, habe ich mittlerweile in meinen Tagesablauf eingebaut. Ob es hilft? Nicht von heute auf morgen. Nach ein paar Wochen sehe ich aber bereits einen positiven Effekt. Vielleicht auch durch das Hören von Podcasts, die sich mit dem Thema beschäftigen, oder Artikeln, die darauf hinweisen, dass Glück nicht von selbst kommt, sondern man es sich oftmals einfach verdienen muss. Im "World Happiness Report 2023" steht, dass man zudem nur dann eine glückliche Gesellschaft erreicht, wenn Menschen sich gegenseitig – und nicht nur sich selbst – glücklich machen." Da schließt sich der Kreis wieder mit der Relevanz von zwischenmenschlichen Beziehungen als Basis für das eigene Glück.

Mehr Geduld mit der eigenen Familie und mit Freunden. Mehr Ruhe im Beruf und Verständnis für Kollegen, auch wenn es stressig ist. Frust nicht an Mitmenschen auslassen, sondern dann besser mal ein paar Atemzüge machen und schauen, wie man sich aktiv in einen gelassenen Zustand bringt. Für mich selbst habe ich gemerkt, dass mich meine Familie glücklich macht, vor allem wenn ich mir bewusst Zeit nehme und das Handy und damit den Rest der Welt einmal zur Seite lege. Oder wenn ich mich mit Freunden treffe und über Videospiele genauso spreche wie über eigene oder eben die genauso wichtigen Sorgen des Gegenübers. Das "Wie geht's dir?" ernst nehmen. Auch sich selbst gegenüber. Wenn man dann mit "Nicht so gut" antwortet und da weit und breit kein Glück vorhanden ist, dann ist es Zeit, etwas dafür zu tun. Vor allem dann, wenn man sich primär selbst im Weg steht. (Alexander Amon, 5.8.2023)