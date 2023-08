Das Grüne Heupferd (Tettigonia viridissima) frisst kein Heu und hat wohl auch nur entfernt optische Ähnlichkeiten mit einem Pferdekopf. Die größeren Weibchen besitzen einen langen Stachel am Hinterleib. Getty Images/iStockphoto

Es hat seine Ohren an den Beinen, gilt als Morgenmuffel und wird locker drei bis vier Zentimeter lang: Das Grüne Heupferd ist ein Riese unter den Heuschrecken. Immer wieder macht es im Sommer auf sich aufmerksam – akustisch und manchmal auch durch einen Besuch im Haus, wenn die Fenster am Abend zum Lüften aufgerissen werden.

In Wien ist das Grüne (auch: Große) Heupferd die am weitesten verbreitete Heuschreckenart von mehr als 125 Spezies im ganzen Land. Manche haben den Eindruck, dass das Insekt in dieser Saison besonders oft zu sehen und zu hören ist. Fachleute sind bei solchen Aussagen traditionell zurückhaltend: Gerade bei Insekten ist es schwierig, die Populationsgrößen zu bestimmen. "Gerade im heurigen Jahr haben wir aber an den Erhebungen, die ich überblicken kann, ein 'gutes' Heupferd-Jahr zu verzeichnen", sagt Thomas Zuna-Kratky von der Arbeitsgemeinschaft Heuschrecken Österreichs auf Nachfrage des STANDARD.

Die Ursachen dafür sind nicht so leicht auszumachen. Das liegt daran, dass es beim Heupferd zwei bis fünf Jahre dauert, bis aus einem Ei eine Larve schlüpft. Daher lässt sich kaum nachvollziehen, ob ein Exemplar, das jetzt unterwegs ist, im Sommer 2021 oder früher als Ei gelegt wurde. Gegenüber der deutschen Tageszeitung "Trierischer Volksfreund" sagte Corinna Albert vom Naturschutzverein Nabu, dass die Bedingungen vor zwei Jahren – Regen und dadurch feuchte Erde zur Eiablage in Kombination mit Hitzeperioden – jedenfalls für optimale Bedingungen gesorgt hätten.

Nützliche Tiere in Lichtnähe

Dass die Eier über mehrere Jahre (und auch unterschiedlich lang) in der Erde bleiben, gilt als Überlebensstrategie und Schutz vor Katastrophenjahren. Wenn nach mindestens zwei Wintern die Larven geschlüpft sind, entwickeln sie sich binnen eines halben Jahres nach mehreren Häutungen zum adulten Tier. Der Zoologe Harald Krenn von der Universität Wien hält es wie Zuna-Kratky im STANDARD-Gespräch für plausibel, dass das je nach Region durchaus feuchte Frühjahr den teils pflanzenfressenden Larven eine saftige Grundlage bot. Der "übertemperierte" Frühsommer sei den Tieren, die Wärme mögen, ebenfalls entgegengekommen.

Ein Grünes Heupferd sitzt auf einem Rittersporn. APA/dpa/Martin Schutt

Im Juli findet die letzte Häutung vor dem Erwachsenwerden statt: Aus dem kleinen "Rucksack" entfalten sich die Flügel, die die Mobilität der adulten Heupferde erhöhen. Die Tiere, die ohnehin bis zu einen Meter weit springen können, erreichen so mühelos höhere Etagen eines Hauses. "Licht lockt viele nachtaktive Insekten an, da gehören Heupferde dazu", sagt Zuna-Kratky. Weil sich die ausgewachsenen Tiere vor allem von Insekten ernähren, dürften sie in Lichtnähe Beute wittern. Sie verzehren etwa Fliegen und Blattläuse und sind daher biologische Schädlingsbekämpfer.

Wohl fühlen sich die Heupferde in Gärten und Parks, aber auch am Waldrand. In der Abenddämmerung laufen sie zu Hochtouren auf. Dann singen die Männchen, um Weibchen anzulocken und gleichzeitig ihr Revier gegen Konkurrenten zu verteidigen. (Tonbeispiele unterschiedlicher Arten kann man hier anhören.)

Perkussion mit Biss

Dabei lassen sie kein klassisches Zirpen ertönen, wie es sich viele als typische Untermalung einer lauen Sommernacht vorstellen. Dafür sind in der Heuschreckensystematik eher Vertreter der Grillen zuständig. Heupferde, die zu den Laubheuschrecken gehören, verursachen eher einen schwirrenden, scheppernden Klang. Ihre sogenannte Stridulation erinnert mitunter an den Sound eines Rasensprengers. Man könnte sagen: Im Orchester der Heuschrecken spielen sie nicht die erste Geige (oder die zweite), sondern mischen als Rasselbande die Schlagwerkecke auf.

Grünes Heupferd Gesang

Dirk Frenzel

Und dabei werden sie richtig laut. Da sie es auf 110 Dezibel bringen, werden sie sogar zu den lautesten Tieren der Erde gezählt. Im Bereich der Gliederfüßer übertrifft sie nur der Knallkrebs oder Pistolenkrebs, der mit dem Zuschnappen seiner Schere 250 Dezibel schafft und damit im Zweiten Weltkrieg Sonarsysteme beeinflusste und das Militär verwirrte. Aber auch das Heupferd kann sich auf eine Distanz von 100 Metern Gehör verschaffen.

Wer ein solches Tier direkt vor dem Fenster oder in der Wohnung hat, kann entsprechend empfindlich reagieren. Insektenforscher Krenn rät dazu, sie in Innenräumen mit Joghurtbecher und Bierdeckel einzufangen und hinauszubringen. Wer ob der Spring- und Flugfähigkeit sowie der Körperlänge der Tiere Sorgen hat, kann auch größere Installationen verwenden. Die musikalischen Männchen bringen es auf rund drei Zentimeter Körperlänge. Die stillen Weibchen schaffen drei bis vier Zentimeter, haben zusätzlich aber auch noch einen zwei bis drei Zentimeter langen "Stachel" am Hinterleib.

"Damit stechen Heupferde nicht uns Menschen oder andere Tiere, sondern schieben ihn in den Boden, um hunderte Eier tiefer in der Erde abzulegen", sagt der Entomologe. Eine Warnung spricht er doch aus: "Wenn man sie mit der Hand einfängt, kann man gebissen werden – auch wenn das nicht wirklich wehtut."

Potenzielle Grauslichkeit

Wenn sie mit ihren Mundwerkzeugen zugreifen, scheiden sie wie andere Insekten mitunter reflexartig eine braune Flüssigkeit aus ihrem Vorderdarm aus. Vermutlich handelt es sich dabei um eine bittere Substanz, um Fressfeinde abzuschrecken, sagt Krenn: "Ich weiß aber nicht, ob es grauslich schmeckt, ich hab's ehrlich gesagt nie probiert." Wer eine intime Begegnung mit einem Heupferd in den eigenen Innenräumen vermeiden und noch dazu Gelsen und andere Tiere fernhalten will, installiert Insektenschutznetze. Das mag auch die Heupferde vor einem qualvollen Tod zwischen den Zähnen eines verspielten Stubentigers schützen.

Das Grüne Heupferd gilt nicht als gefährdet. Als wärmeliebender Art geht es ihr auch in Zeiten der Klimaerwärmung relativ gut. Doch gibt es auch Hinweise auf Bestandsrückgänge, wie zuletzt eine langfristige Erhebung der Jahre 2020 und 2021 gezeigt hat, sagt Heuschreckenexperte Zuna-Kratky.

Während sich immer mehr Arten aus wärmeren Regionen auch nach Österreich ausbreiten, dürfte es immer weniger Individuen geben: "Man trifft Heuschrecken heutzutage nicht mehr so oft in großer Häufigkeit an wie vor 20 bis 30 Jahren", sagt Zuna-Kratky. Das habe insbesondere mit der Intensivierung in der Grünlandwirtschaft zu tun, die derzeit zu den größten Problemen gehört – für Heuschrecken, aber auch für viele andere Organismen und aufgrund der Folgen der Biodiversitätskrise auch für den Menschen. (Julia Sica, 4.8.2023)