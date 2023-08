Serbiens Präsident Aleksandar Vucic, meinte am Montag, dass er "keine Ahnung von den Spots" habe. Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Belgrad - Serbiens regierungskritische Medien, allen voran die Tageszeitung "Danas" sowie die TV-Sender N1 und Nova, sind neuerdings wieder einmal vermehrten Angriffen ausgesetzt. Für Aufsehen sorgten in den vergangenen Tagen mehrere Spots in Sozialen Medien, in denen die drei Medien und deren Journalisten als "Verkörperung antiserbischer Propaganda" bezeichnet wurden. Sie würden die "serbische Kultur und die Orthodoxie" erdrosseln wollen, hieß es.

In einem der Spots wurden gar Fotos einzelner Redakteure der drei Medien veröffentlicht. In einem anderen Spot wurden auch einige serbische Medien im Norden des Kosovo beschuldigt, "Feinde des serbischen Volkes und Serbiens unter Einfluss der NATO und des Westens" zu sein. Die Staatsanwaltschaft reagierte soweit bekannt nicht auf die Vorfälle.

Morddrohung

Der "Danas"-Mitarbeiter Vojin Radovanovic erhielt unterdessen auf seinem privaten Instagram-Account sogar eine Morddrohung. "Du sollst ermordet werden, damit ein Exempel statuiert wird", hieß es darin. Diese erhielt er, nachdem der Journalistenverband UNS die "unpassende Reaktion" der Staatsanwaltschaft auf einen früheren Angriff auf denselben Journalisten kritisiert hatte.

Der andere Journalistenverband NUNS verbuchte seit Jahresbeginn bereits 103 Angriffe auf Medien und Journalisten. Im gesamten Vorjahr waren es 133.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic, der in Kreisen kritischer Journalisten häufig spöttisch als "Chefredakteur aller regierungskontrollierten Medien" bezeichnet wird, meinte am Montag, dass er "keine Ahnung von den Spots" habe.

Appell, Verhalten gegenüber Journalisten zu ändern

Die feindlichen Spots wurden auch von Ministerpräsidentin Ana Brnabic nicht kommentiert. Erst am Wochenende hatte die Regierungschefin die "Tycoon-Medien" (gemeint sind die TV-Sender N1 und Nova sowie die Tageszeitung "Danas") der Manipulation beschuldigt. Brnabic reagierte auf Kritik dieser Medien, nachdem deren Journalisten bei einem Event in der vergangenen Woche daran gehindert worden waren, Fragen zu stellen. Nach einer Veranstaltung, der Brnabic und der EU-Delegationschef in Belgrad, Emanuele Giaufret, beiwohnten, durften die Journalisten so lange den Raum nicht verlassen, bis die Gäste weg waren.

Maja Sever, Präsidentin der Europäischen Journalisten-Föderation (EJF), appellierte unterdessen an Brnabic, ihr Verhalten gegenüber Journalisten zu ändern.

Der Grund für die jüngste Welle von Angriffen auf kritische Medien dürfte wohl in deren Berichterstattung über die seit Anfang Mai anhaltende Protestwelle in Serbien liegen. Den Anlass für die Proteste unter dem Motto "Serbien gegen Gewalt", die einmal wöchentlich in Belgrad und in mehreren anderen Städten stattfinden, hatten zwei Amokläufe in Belgrad und Mladenovac geliefert, bei denen 20 Personen, vor allem Volksschüler und junge Menschen, erschossen worden waren. (APA, 3.8.2023)