Der PCI-Express-Bus (PCIe) ist der vielleicht wichtigste Datenhighway in modernen Computern. Über ihn werden wichtige Komponenten wie moderne Solid-State-Speicher, Grafikchips und auch der Prozessor selbst mit hoher Bandbreite angebunden. Doch das hat seinen Preis, der in Form von erhöhtem Stromverbrauch und daraus resultierender Abwärme bezahlt wird.

Geht es nach der PCI Special Interest Group (PCI-SIG), dem für die Weiterentwicklung verantwortlichen Industriekonsortium, dann könnte sich das in Zukunft aber ändern. Man hat sich nun darauf verständigt, einen gemeinsamen Standard für eine optische Anbindung zu entwickeln.

Mehr Leistung, weniger Wärme

Zuständig ist eine eigene Optik-Arbeitsgruppe innerhalb des Verbands, die die PCI-Express-Architektur fit für optische Verbindungen machen soll. Die potenziellen Vorteile liegen auf der Hand: Optische Datenübertragung umgeht die Probleme, die durch elektrischen Widerstand verursacht werden, und damit das Abwärmeproblem. Gleichzeitig eröffnet sich auch eine Chance auf Performanceverbesserungen.

Dafür stellen sich aber auch eigene Herausforderungen, etwa die optische Abdichtung der Schnittstellen und Leitungen und die geringere Flexibilität von Glasfasern im Vergleich zu Kupferdrähten. Der limitierende Faktor blieben weiterhin die angebundenen Komponenten, die immer noch elektrische Energie für ihren Betrieb benötigen, selbst wenn die Datenübertragung selbst über eine optische Schnittstelle läuft.

Aktuelle Grafikkarten setzen auf PCI Express 4.0. Die hier abgebildete RTX 4060 Ti belässt nutzt allerdings nur 8 der 16 Leitungen, die ihr zur Verfügung stünden. DER STANDARD/Brandtner

Zukunftsmusik

Die Einführung dieser Schnittstelle dürfte aber ohnehin noch einige Jahre in der Zukunft liegen. 2025 soll die siebente Generation von PCI-Express standardisiert werden, die noch vollständig auf Elektrizität setzt. Bis diese von Mainboards und Prozessoren am Massenmarkt unterstützt wird, werden weitere Jahre vergehen. Aktuell hält gerade PCIe 5.0 Einzug, die meisten Desktoprechner und Laptops unterstützen aber noch maximal Version 4.0, deren Standard im Jahr 2017 verabschiedet wurde.

Optische Anbindungen für Datenübertragung in Computersystemen sind schon länger ein Thema, erinnert "PC World". 2010 kündigte Intel die Entwicklung von "Light Peaks" an, das ein optischer Ersatz für USB hätte werden sollen. Diese Pläne verwarf man später allerdings wieder. Im gleichen Jahr zeigte man aber auch Prototypen für optische Verbindungen in Rechnern, die Übertragungsbandbreiten von 50 Gigabit pro Sekunde unterstützten. (gpi, 3.8.2023)