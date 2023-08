Zum wiederholten Male muss eine junge Frau als Angeklagte vor Gericht erscheinen. Dabei war sie eigentlich auf einem guten Weg, wie der Richter bedauert. moe

Wien – Es ist Andreas Hautz anzumerken, dass ihm die 20 Jahre alte Frau F., die neuerlich vor seinem Richtertisch sitzt, eigentlich leidtut. Zuletzt hat sie den Richter im Frühjahr zufällig auf der Straße gesehen, damals erzählte sie ihm, wie toll ihr Leben laufe – sie arbeitete als Führungskraft und verdiente 2.200 Euro, war mit ihrem Freund auf Wohnungssuche und hatte ihren Rauschmittelkonsum in den Griff bekommen. Innerhalb weniger Monate ist all das passé – die sechsfach Vorbestrafte ist seit Juni in Untersuchungshaft, ihr werden versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung an einem Beamten, Betrug und Diebstahl vorgeworfen. Als Rückfallstäterin droht ihr der erhöhte Strafrahmen bis zu viereinhalb Jahren Haft, zusätzlich könnten 33 Monate an bedingten Strafen und bedingten Entlassungen widerrufen werden.

Zum Diebstahlsvorwurf bekennt sich die junge Österreicherin schuldig: Ja, sie habe in einem großen Einkaufszentrum in Rudolfsheim-Fünfhaus versucht, Gewand zu stehlen. "Wieso macht man so was, wenn man sechs Vorstrafen hat?", rätselt Hautz. "Ich weiß es nicht, ich habe mich mit alten Freunden umgeben", sagt die Angeklagte. "Sie haben damals doch genug Geld gehabt?" – "Nein, da hatte ich schon gekündigt." – "Der Job hat Ihnen doch Spaß gemacht, haben Sie mir erzählt." – "Ja, eigentlich schon. Aber der Chef hat dann Leute gekündigt, und ich hatte immer mehr Stress, das wurde mir zu viel", antwortet die Arbeitslose.

Unzufrieden mit Tierklinik

Den Betrug an einer Tierklinik bestreitet F. dagegen. "Meinem Hund ging es extrem schlecht. Ich habe in der Nacht zweimal angerufen, die Symptome geschildert und gesagt, dass ich nicht gleich zahlen kann. Da hat die Dame gesagt, ich soll vorbeikommen, und wir werden schon eine Lösung finden." Mit der Behandlung des Tieres war die Anklagte dann aber nicht zufrieden: "Die Tierärztin hat gesagt, in der Nacht drehen sie die Geräte nicht auf. Sie hat ihm nur Augentropfen gegeben und eine Halskrause. Dann habe ich einen Zettel unterschrieben, dass ich am nächsten Tag zahle."

Tat sie nicht, die 267,39 Euro blieben offen. Denn am nächsten Tag, nachdem sich die Symptome nicht gebessert hatten, fuhr sie mit dem Hund in eine andere Tierklinik, wo man auf eine Vergiftung tippte und diverse Analysen und Untersuchungen machte. "Das hat mich 400 oder 500 Euro gekostet. Und ich sehe nicht ein, warum ich zahlen soll, wenn mein Hund falsch behandelt wird", bestreitet sie, schon mit einer Betrugsabsicht in der ersten Ordination erschienen zu sein.

"Warum hatten Sie kein Geld?", interessiert den Richter. "Ich hatte hohe Kosten", schiebt die Angeklagte die Schuld auf die Inflation. "Und wie kamen Sie zu der Tierärztin? Es war ja mitten in der Nacht?" – "Mit dem Taxi. Dafür habe ich 40 der 45 Euro gebraucht, die ich noch hatte. Heim bin ich dann zwei Stunden zu Fuß gegangen." – "Und ein Konto und eine Bankomatkarte hatten Sie nicht?" – "Doch, aber keinen Überziehungsrahmen."

Polizisten geschlagen und getreten

Richter Hautz kommt zum dritten Anklagekomplex und will F. nochmals den Milderungsgrund eines reumütigen Geständnisses nahebringen. "Bevor ich Sie jetzt vernehme zu der Sache mit den Polizisten – ich gehe davon aus, dass die bei ihrer Zeugeneinvernahme bei der bisherigen Darstellung bleiben werden. Wollen Sie wirklich dabei bleiben, dass Sie den Beamten nicht ins Gesicht geschlagen haben und gegen sein Knie getreten haben?" F. bleibt dabei.

"Die Polizei hat mich gegen drei Uhr Früh aus der Wohnung geholt, weil es einen Geldwäscheverdacht gab", erinnert die Angeklagte sich. Auf der Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf wurde sie dazu einvernommen, anschließend wurde wegen offener Verwaltungsstrafen die Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. "Ich habe einen Amtsarzt verlangt wegen meiner blauen Flecken, als mich die Polizisten aus dem Bett gezerrt haben. Gegen neun oder zehn Uhr kam der Arzt. Ich habe gefragt, ob ich in eine andere Zelle kommen kann, da in meiner lauter Urin am Boden war."

Ein junger Polizist habe zu ihr gesagt: "Du kannst nicht Prinzessin spielen", dann aber zugestimmt, dass sie ihre Schuhe haben könne, vorausgesetzt, sie entferne wie vorgeschrieben die Schuhbänder. "Das habe ich gemacht, aber der Polizist hat mich total gestresst und als 'Hurenkind' beschimpft", behauptet die Angeklagte. "Ich habe ihm gesagt: 'Beruhigen Sie sich einmal.' Und ja, danach habe ich meine Schnürsenkel in seine Richtung geworfen. Darauf sagte er: 'Jetzt hast du einen Widerstand', und sie haben mich zu dritt zu Boden gebracht."

Unflätige Kommunikation mit der Exekutive

"Und wie kam es zu der Rötung des rechten Jochbeins und der Prellung in seinem linken Knie, die bei dem Beamten im Krankenhaus festgestellt wurden?", fragt der Richter. "Ich weiß es nicht", bescheidet F. ihm knapp. Dass sie damals, wie von der Polizei in der Anzeige festgehalten, "Ihr Gschissenen, ich hoffe, ihr werdet auch einmal gscheit verprügelt", "Du Hure, wenn ich dich draußen erwische" und "Was ist mit dir, Milchbubi? Werd einmal ein richtige Mann!" gerufen habe, stimme auch nicht.

Die beiden als Zeugen geladenen Exekutivkräfte haben die Szene doch ein wenig anders in Erinnerung. Nach dem Besuch des Amtsarztes habe er F. aufgefordert, die Schuhbänder zu entfernen, erzählt der verletzte 31-jährige Revierinspektor. Die Beschimpfungen und den Schnürsenkelwurf habe er noch weggesteckt, als er sich aber umdrehte, um zu sehen, wie weit er von der Zellentür entfernt stehe, habe die Angeklagte die Distanz überbrückt und ihn ins Gesicht geschlagen. "Ob mit der Faust oder der flachen Hand, weiß ich nicht, es hat aber sofort wehgetan." Als er und zwei Kolleginnen die Wütende zu Boden gebracht haben, sei noch ein Tritt gegen das Knie dazugekommen. Dass er F. im Vorfeld "Prinzessin" oder "Hurenkind" genannt habe, bestreitet er.

Richter Hautz hat noch andere Fragen an die Angeklagte. "Mit der Haft- und Rechtschutzrichterin sind Sie auch nicht so gut ausgekommen?" – "Ich dachte, die hilft mir. Aber sie sagte, ich soll Medikamente nehmen." – "Sie sollen sehr aggressiv gewesen sein, hat die Kollegin vermerkt?" – "Nein, ich war emotional. Ich habe geweint!", behauptet die 20-Jährige, die eigentlich auch nicht in Untersuchungshaft hätte bleiben müssen. Da sie einen guten sozialen Empfangsraum hätte, hätte eigentlich eine Sozialnetzkonferenz einberufen werden sollen, um über gelindere Mittel zu entscheiden. "Das wollten Sie aber nicht. Warum denn?", wundert der Richter sich. "Ich war gestresst", fällt F. dazu ein.

Bewährungshelfer hat nichts gegen Widerrufe

Ungewöhnlich ist auch der Bericht des Bewährungshelfers, der die junge Erwachsene seit ihrer Haftentlassung im Februar 2022 betreut hat. "Gegen den Widerruf der bedingten Vorstrafen und Entlassungen kann ich keine Gründe einwenden", resümiert der Mitarbeiter des Vereins Neustart in seinem Bericht, den Hautz verliest. Insgesamt lief die Bewährungshilfe mäßig: Von 36 vereinbarten Terminen erschien F. nur zehnmal, ab Jänner 2023 ließ sie sich gar nicht mehr blicken. "Warum sind Sie nicht mehr hingegangen?" – "Ich hatte Stress in der Arbeit, und dann bin ich wieder in Schwierigkeiten gekommen und habe auch wieder zu kiffen begonnen. Ich habe mich geschämt." – "Na ja, aber der Bewährungshelfer wäre ja eigentlich dazu da, Ihnen bei Schwierigkeiten zu helfen", merkt Hautz an.

"Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, um mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen", sagt die Angeklagte in ihrem Schlusswort. "Ich schäme mich, jetzt wieder hier zu sitzen", gibt sie sich zerknirscht. Hautz weiß aus der über seinen Schreibtisch gewanderten Häftlingspost, dass F. darauf hofft, das Gefängnis noch am selben Tag verlassen zu dürfen. Er zerstört die Hoffnung und artikuliert das auch. Er verurteilt die Frau rechtskräftig zu einem Jahr unbedingter Haft, zusätzlich widerruft er vier Monate einer bedingten Entlassung. "Ich gebe dem Staatsanwalt recht, natürlich gibt es schlimmere Widerstände, der Polizist ist ja Gott sei Dank nicht schwerer verletzt gewesen. Aber bei einem Strafrahmen bis zu viereinhalb Jahren ist es nicht einmal ein Drittel. Es ist einfach nicht mehr drin bei Ihrem Vorleben", begründet er seine Entscheidung, die F. unter Tränen hört. Vom Betrugsvorwurf wird sie dagegen freigesprochen, da ihr der Vorsatz nicht nachgewiesen werden kann.

Die Angeklagte bedankt sich beim Abschied dennoch beim Richter, auch er wünscht Ihr alles Gute für die Zukunft. "Und es ist garantiert das letzte Mal, dass wir uns beruflich sehen. Sie sind ja auch irgendwann über 21", kann Jugendrichter Hautz prophezeien. "Aber natürlich hoffe ich, dass Sie niemand mehr hier herinnen sieht." (Michael Möseneder, 3.8.2023)