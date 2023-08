Alex Molcan muss sich aus Kitzbühel verabschieden. APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Kitzbühel - Am Tag nach der sensationellen Aufholjagd gegen Sebastian Ofner ist für Alex Molcan beim Tennis-ATP-Turnier in Kitzbühel das Aus gekommen. Der 25-jährige Slowake zog am Donnerstag im ersten Viertelfinale des Tages gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 4:6,3:6 den Kürzeren. Im Kampf um den Finaleinzug wartet auf die 22-jährige Nummer 72 der Welt am Freitag entweder dessen topgesetzter Landsmann Tomas Martin Etcheverry oder der Kolumbianer Daniel Elahi Galan.

Ein Duell mit Dominic Thiem wäre erst im Finale des mit 630.705 Euro dotierten Sandplatz-Events möglich, der Niederösterreicher muss bis dorthin aber noch zwei Hürden aus dem Weg räumen. Am Donnerstagnachmittag bekommt er es im Viertelfinale mit dem französischen Yannick-Hanfmann-Bezwinger Arthur Rinderknech zu tun. In dieser Runde versuchten auch noch die topgesetzten Alexander Erler/Lucas Miedler die österreichischen Fahnen im Doppel hoch zu halten.

Die Segel streichen musste Sam Weissborn mit seinem monegassischen Standardpartner Romain Arneodo. Das 3:6,2:6 gegen Gonzalo Escobar/Aleksander Nedowjesow (ECU/KAZ-4) war eine klare Angelegenheit. (APA; 3.8.2023)