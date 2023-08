Auch in der Urlaubszeit tut sich etwas in der Wiener Gastroszene

Max Stiegl und XO-Grill betreiben Pop-up beim Otto-Wagner-Spital

Vor kurzem erst zog sich der Koch und Gastronom Max Stiegl aus Wien und seinem Lokal Stanko + Tito zurück, um sich auf sein Stammlokal, das Gut Purbach, zu konzentrieren und insgesamt ein wenig kürzerzutreten, wie er auf Facebook verkündete. Nun hat er gemeinsam mit den Betreibern von XO-Grill ein Pop-up an einem ungewöhnlichen Ort in Wien eröffnet. Auf dem Gelände des Otto-Wagner-Spitals, auf Stadt-Wien-Neusprech auch "Klinik Penzing" genannt, steht ein silberner Imbisswagen namens "Otto am Berg", aus dem am Wochenende Streetfood verkauft wird.

Das Krankenhausareal war während der Corona-Maßnahmen-Zeit gesperrt gewesen, Spaziergängerinnen und Spaziergänger mussten auf den Steinhofgründen teils große Umwege gehen. Seit dem heurigen Frühling sind die Absperrgitter abgebaut, und das Gelände ist wieder zugänglich. Geöffnet ist Otto am Berg prinzipiell bei Schönwetter Freitag, Samstag, Sonntag ab 11.30.

Angesichts der schlechten Wetterprognose wurde für dieses Wochenende (4. bis 6.8.) aber schon abgesagt.

Sollte das Wetter also nächste Woche bessere Bedingungen bieten, dann kann man beim Pavillon 24 Smashburger, Pommes oder Reubensandwich (auch vegetarisch) verspeisen. Und das im Sitzen, denn es gibt auch gedeckte Tische.

Häuserl am Roan als "Am Roan" wieder geöffnet

Ebenfalls im Grünen, an der Wiener Höhenstraße, hat das ehemalige Häuserl am Roan seit wenigen Tagen wieder geöffnet. Die jungen Gastronomen Sophie Baumgartner und Franz Mayer-Heinisch haben das Ausflugslokal umgebaut, das Am Roan ist derzeit noch in der "Soft Opening"-Phase. Zu essen gibt es Kleinigkeiten wie gegrillten Mais oder Wurzelspeck, diverse Brote (auch vegan), aber auch Hauptspeisen wie Gnocchi oder Buttermilchbackhendl. Die große Eröffnung ist für September angekündigt.

Am Roan: Do–So 12–22 Uhr

Belly of the Beast zieht um

Aus dem früheren Café Chrivo in der Meiselstraße wird Belly's Bistro. Foto: Petra Eder

Von der Wasagasse im neunten Bezirk in die Meiselstraße im 14. Bezirk zieht das Restaurant Belly of the Beast gerade um, und zwar in die Räumlichkeiten des früheren Café Chrivo. Vorübergehend war das Chrivo als Ableger des Cafés "Tart'a tata" (der Stammbetrieb ist in der Lindengasse im siebten Bezirk) betrieben worden, seit Mai war der Standort in der Meiselstraße geschlossen. Statt Eclairs, Tarte au citron oder Quiche kann man ab 8. August im Belly's Bistro Gerichte aus Biozutaten speisen.

Bellys Bistro ab 8.8.

(ped, 5.8.2023)