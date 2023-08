Die erste Schockstarre innerhalb der türkischen Opposition nach der Wahlniederlage ist nun vorbei, und die Debatte um die Konsequenzen hat begonnen. Während es bei der kemalistisch-sozialdemokratischen CHP einen erbitterten Kampf um den Parteivorsitz gibt, diskutieren die kurdisch-linke HDP und die Linken-Grünen über eine komplette Parteineugründung inklusive neuer Führung.

Insbesondere innerhalb der CHP herrscht offenbar eine große Verbitterung über die Niederlage. Deshalb stößt Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu auf weitgehendes Unverständnis, wenn er versucht, die Situation schönzureden.

Selbst der amtierende Fraktionschef der CHP, Özgür Özel, sagte vor wenigen Tagen in einem Interview mit "Cumhuriyet": "Diejenigen, die die Ergebnisse der Wahlen nicht als Niederlage wahrhaben wollen, haben keine Ahnung davon, was sich an der Parteibasis abspielt." Das ist ein schwerer Seitenhieb auf Kılıçdaroğlu, der sich nach wie vor zugutehält, dass die knappe Niederlage bei der Präsidentschaftswahl doch das beste Ergebnis gewesen war, das die Opposition gegen Recep Tayyip Erdoğan je geholt hat.

Istanbuler Bürgermeister drängt nach oben

Für einen großen Teil der Partei reicht es aber jetzt mit den Beschwichtigungen von der Parteispitze. Die Stimmen, die einen Führungswechsel und weitere grundlegende Reformen innerhalb der CHP fordern, werden immer lauter. An der Spitze dieser "Reformer" steht der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu. Der Mann, der eigentlich schon bei den Präsidentschaftswahlen gegen Erdoğan hatte antreten wollen und nicht zuletzt von Kemal Kılıçdaroğlu daran gehindert worden war, drängt nun mit Macht an die Spitze der Partei. Seit nunmehr 13 Jahren führt Kılıçdaroğlu die CHP an, und in dieser Zeit hat er immer wieder gegen Erdoğan verloren.

Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, hier bei einem Wahlkampfauftritt Ende Mai, gilt als potenzieller künftiger Oppositionschef. REUTERS

Für İmamoğlu und viele andere Mitglieder der CHP ist seine Zeit nun abgelaufen. Im Gegensatz zu Kılıçdaroğlu hat İmamoğlu vor vier Jahren in Istanbul gezeigt, dass die CHP Erdoğans AKP besiegen kann. Zweifellos ist er der junge Hoffnungsträger der Partei und will nun möglichst vor den anstehenden Neuwahlen in Istanbul im kommenden Frühjahr den Parteivorsitz der CHP übernehmen. İmamoğlu hat bereits eine Reihe bekannter CHP-Politiker, darunter die früheren Parteichefs Altan Öymen und Hikmet Çetin, um sich versammelt und will in den nächsten Tagen ein sogenanntes Manifest für den Wandel veröffentlichen.

Bastion Istanbul

İmamoğlu geht es zunächst darum, das Machtzentrum Istanbul für sich und die CHP zu verteidigen. "Ohne einen Wechsel an der Spitze", ist auch Fraktionschef Özgür Özel überzeugt, "wird es schwierig in Istanbul, weil die Basis dann für den Wahlkampf wenig motoviert wäre." Ganz anders innerhalb der AKP, die nach dem Wahlsieg bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen jetzt überzeugt ist, auch Istanbul zurückerobern zu können.

İmamoğlu sieht sich deshalb unter Druck, möglichst bald eine Entscheidung über den Parteivorsitz in der CHP herbeizuführen. In einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte er aber auch, es gehe nicht nur um Personalfragen, sondern die CHP müsse eine neue Vision für die Türkei entwickeln. Er sei da für jede Anregung von innerhalb und außerhalb der Partei offen. Noch gibt es allerdings kein Datum für einen Parteikongress der CHP, auf dem ein Wechsel in der Führung diskutiert und beschlossen werden könnte. Außerdem ist Imamoglu nach wie vor mit insgesamt drei Anklagen konfrontiert, die ganz offensichtlich politisch motiviert sind und zum Ziel haben, ihn als Konkurrenten der AKP aus dem Spiel zu nehmen.

Auch bei der zweiten großen Oppositionspartei, der kurdisch-linken HDP, wird heftig über die Ursachen für die Wahlniederlage diskutiert. Während ein Teil der Partei darauf drängt, die für die Wahl eingegangene Allianz mit den Linken-Grünen wieder zu beenden, die angeblich Stimmen bei den klassischen kurdischen HDP-Wählern gekostet hat, wollen die anderen genau das Gegenteil, nämlich aus der wahltaktischen Zusammenarbeit eine echte Fusion beider Parteien unter einem neuen Namen machen. Die Entscheidung soll auf einem außerordentlich Kongress Mitte September getroffen werden. Klar scheint aber jetzt schon, dass die bisherige HDP-Co-Führung mit Pervin Buldan und Mithat Sancar nicht wieder antreten wird. Für eine Partei unter neuem Namen wird eine junge, unverbrauchte Führung gesucht. (Jürgen Gottschlich aus Istanbul, 3.8.2023)