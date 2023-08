19.40 REPORTAGE

Re: Ekatarina sucht das Eheglück – Russische Frauen in der Krise Alleinstehende Frauen gelten in Russland oft immer noch als minderwertig. Es gibt Kurse, in denen sie lernen sollen, sich weiblich zu verhalten. Doch es regt sich Widerstand. Bis 20.15, Arte

Jack Lemmon und Marilyn Monroe in Billy Wilders Klassiker "Manche mögen’s heiß", 20.15 Uhr in ORF 3. Foto: ORF/Degeto

20.15 KULTIG

Manche mögen’s heiß (Some Like it Hot, USA 1959, Billy Wilder)Zwei arbeitslose Berufsmusiker namens Tony Curtis und Jack Lemmon schlüpfen in Weibsgewand, Marilyn Monroe dudelt an der Ukulele. Furiose Verfolgungsjagden, komische Verwechslungen. Bis 22.15, ORF 3

20.15 APOKALYPTISCH

World War Z (USA 2013, Marc Forster) Brad Pitt muss als Familienvater und ehemaliger Elitesoldat quasi im Alleingang einmal rund um die Welt fliegen, um ein Gegenmittel gegen untote Horden zu finden. Zombiefilm nach dem gleichnamigen Roman von Max Brooks. Die Mauer rund um Jerusalem erweist sich als fatal löchrig. Bis 22.35, Puls 4

20.15 DDR-STAATSCHEF

Honecker und der Pastor (D 2022, Jan Josef Liefers) Nach 32 Jahren kommt ein besonderes Kapitel deutscher Geschichte – das Asyl des gescheiterten DDR-Staatschefs Erich Honecker (1912–1994) bei Pastor Uwe Holmer (Hans-Uwe Bauer) in Lobetal nahe Berlin – ins Fernsehen. Holmer leitete 1990 die Hoffnungstaler Anstalten Lobetal und ließ das Ehepaar Honecker (Edgar Selge und Barbara Schnitzler) vom 30. Jänner an etwa zehn Wochen bei sich im Haus wohnen. Bis 21.55, Arte

22.15 LIEBELEI

Dan – Mitten im Leben! (Dan in Real Life, USA 2007, Peter Hedges) Romantische Komödie ohne die übliche Gefühlsduselei. Mit Steve Carell und Juliette Binoche. Bis 0.05, ATV 2

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die versunkene Kathedrale – Das Rätsel von Iznik Im Iznik-See in der Türkei wurden 2014 bei einem Vermessungsflug die versunkenen Überreste einer byzantinischen Basilika entdeckt. Der Fund gilt als eine der zehn größten archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahre. Bis 0.05, ORF 2

22.50 WESTERN

Mit eisernen Fäusten (The Scalphunters, USA 1967, Sydney Pollack) Ein Trapper und ein ehemaliger Sklave legen einer Skalpjägerbande das Handwerk. Ambitionierter Western, der Rassendiskriminierung und verlogenen Heroismus attackiert, die Probleme dann allerdings in einer allzu versöhnlichen Lösung entschärft. Burt Lancaster, Shelley Winters und Telly Savalas. Bis 0.30, BR

1.35 LIEBESWIRREN

Die Reifeprüfung (The Graduate, USA 1967, Mike Nichols) Dustin Hoffman mimt den schüchternen College-Absolventen Benjamin Braddock, der sich von einer reiferen Dame, Mrs. Robinson (Anne Bancroft), verführen lässt und sich in deren Tochter Elaine (Katharine Ross) verliebt. Unvergesslich der Soundtrack von Simon and Garfunkel mit dem Hit Mrs. Robinson. Bis 3.15, SWR