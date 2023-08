Es klingt absurd: Manche Worte darf Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Straflager nicht mehr laut aussprechen, berichtet das Onlinemedium Medusa. Das Wort "Hütte" zum Beispiel oder "Dach". Laut einer Gefängnisregel dürfe man keine "in einem kriminellen Umfeld akzeptierten Wörter und Ausdrücke" verwenden.

Alexej Nawalny wird zu Gerichtsterminen aus dem Straflager in Prokow zugeschaltet. REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA

Es gebe eine Liste verbotener Wörter, bei deren Verwendung Strafe drohe. Diese sei dem Straflager bereits 1983 vom Innenministerium der damaligen Sowjetunion übermittelt worden und sei seitdem geheim. Eine absurde Schikane, die zermürbt, die krank macht. Nawalnys Anwälte klagen nun gegen das Sprechverbot vor dem Obersten Gerichtshof Russlands.

Bereits zu neun Jahren verurteilt, ist Nawalny in Melechowo inhaftiert. Für Freitag erwartet er das Urteil in seinem nächsten Prozess. Nawalny lebt unter "strengem Regime", es gelten also verschärfte Haftbedingungen: weniger Besuche, Verkürzung der täglichen Spaziergänge im Freien. Doch damit nicht genug. Derzeit sitzt der Kreml-Kritiker, den viele als politischen Gefangenen sehen, zum insgesamt 17. Mal in Isolationshaft. Dort sind die Haftbedingungen nochmals härter. Gar keine Besuche, das Mitbringen von Lebensmitteln und persönlichen Gegenständen ist auch verboten.

"Ein Betonkäfig"

Immer wieder komme er in Isolationshaft, wegen geringster Vergehen gegen die Lagerordnung, sagt Nawalny. Etwa weil er sich zur falschen Zeit das Gesicht gewaschen habe. Seine Tochter Dascha ergänzt: "Die 'Wohnstätte' meines Vaters ist eine zwei mal zwei Meter große Strafzelle, die für einen zwei Meter großen Mann eher wie ein Betonkäfig aussieht. Er sitzt den ganzen Tag auf einem niedrigen Eisenstuhl (was die Rückenschmerzen verstärkt). Sogar sein Bett ist von 6.00 bis 22.00 Uhr an die Wand geschraubt."

Für viele weitere Jahre wird Nawalny wohl so leben müssen. Die russische Staatsanwaltschaft hat weitere 20 Jahre Straflager beantragt. Insgesamt wurde über sieben Anklagepunkte verhandelt – darunter Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation sowie sogar Verharmlosung des Nationalsozialismus. Mit "extremistischer Organisation" ist der von Nawalny gegründete Fonds für die Bekämpfung der Korruption (FBK) gemeint. Der FBK hat eine Reihe von Indizien zu Korruption auf oberster politischer Ebene bis hin zu Präsident Wladimir Putin veröffentlicht.

Nawalny könnten jetzt bis zu 30 Jahre Straflager drohen. Es sei eine politische Inszenierung, weist dieser die Vorwürfe zurück. Das Leben im Straflager zermürbt Nawalny immer mehr. Sein Körper ist durch einen Giftanschlag geschwächt, selbst Erkältungen können gefährlich werden. Er leide unter "Krisen", so sein Anwalt im April dieses Jahres, als nach heftigen Magenschmerzen der Notarzt gerufen werden musste. Medikamente, die Nawalnys Mutter schicke, gebe die Gefängnisleitung nicht weiter, so der Vorwurf des Anwalts. Auf Videoaufnahmen kann man sehen, dass Nawalny deutlich abgemagert ist.

Nawalny will weitermachen

Große Sorgen macht sich auch seine Tochter Dascha, die in den USA studiert. In einem Beitrag für das US-Nachrichtenmagazin Time fordert sie die Freilassung ihres Vaters. "Die Bedingungen der Einzelhaft, denen er jetzt unterworfen ist, zielen eindeutig darauf ab, ihn psychisch zu brechen." Ihr Vater sei nicht nur ein charismatischer Anführer, sondern auch "ein lustiger, fürsorglicher und unglaublicher Vater". Sie sei stolz darauf, Alexej Nawalnys Tochter zu sein.

Trotz immer weiterer Gerichtsverfahren: Nawalny und sein Team wollen weitermachen. Erst im Juni hatte Nawalny eine neue Kampagne angekündigt. "Wir werden einen Wahlkampf gegen den Krieg führen." Zum 20. August, dem dritten Jahrestag seiner Vergiftung, planen Nawalnys Mitarbeiter weltweiten Protest. Aktivisten werden gebeten, Videos mit dem Satz "Putin ist ein Mörder" aufzunehmen.

Den russischen Präsidenten wird das freilich nicht schrecken. (Jo Angerer aus Moskau, 4.8.2023)