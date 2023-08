Auf der Bühne können Träume wahr werden. Aber natürlich auch blutige Albträume. Erst recht, wenn es sich um den New Yorker Broadway und die Krimikomödienserie Only Murders in the Building handelt. In deren dritter Staffel, die am Dienstag mit zwei Folgen auf Disney+ startet, gehen Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez wieder auf Mörderjagd. Allerdings nicht mehr im fiktiven Arconia Building an der Upper West Side, sondern in Manhattans Theaterszene, also dort, wo der von Short gespielte, abgehalfterte Regisseur Oliver Putnam auf ein langersehntes Comeback hofft.

Meryl Streep als Schauspielerin und Martin Short als Regisseur in der dritten Staffel von "Only Murders in the Building". HULU

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, begegnet er denn auch einer vergessenen Schauspielerin, verkörpert von niemand geringerem als Meryl Streep. Die Oscar-Rekordlerin bleibt erfreulicherweise keineswegs bloßes Aushängeschild einer vor Cameo-Auftritten nur so strotzenden Serie, sondern darf alle Register ziehen. Und bringt bei einer Probe wohl die Herzen selbst der hartgesottensten Musicalskeptiker zum Schmelzen. Als wäre das nicht genug, liefert auch eine 97-jährige New Yorker Komikerlegende einen Gastauftritt.

Only Murders in the Building | Season 3 Trailer | Hulu

Hulu

Wie schon bei den ersten beiden Staffeln lebt Only Murders in the Building aber nach wie vor primär von der Chemie des Trios auf Mördersuche. Und die ist vollkommen intakt, selbst wenn der titelgebende Podcast dieses Mal vernachlässigt wird. Wichtiger ist, dass hier rückhaltlose Selbstironie regiert. Steve Martin ist sich für keinen Unfug zu schade und mit perfektem Timing in an seine Tage bei Saturday Night Live erinnernder Höchstform. Die dritte Staffel ist damit, was man nicht unbedingt zu hoffen gewagt hat: die wohl bisher beste. (Karl Gedlicka, 7.8.2023)