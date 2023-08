Protest gegen seine Währungspolitik: Zentralbankchef Riad Salameh. APA/AFP/JOSEPH EID

Wo wird ein Zentralbankchef, unter dessen Führung die Landeswährung 95 Prozent ihres Werts verloren hat und gegen den in mehreren Staaten wegen Korruption ermittelt wird, bei seinem Abschied wie ein Held gefeiert? Im Libanon ist das und anderes möglich. Die dicke Zigarre, die Riad Salameh dabei vor der Banque du Liban (BDL) paffte, ist ein gutes Bild für den Rauch, in den sich unter seiner Regie die Ersparnisse hunderttausender Menschen aufgelöst haben. Der weckt auch die Erinnerung an die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut, die sich heute zum dritten Mal jährt. Auch für sie will niemand verantwortlich sein.

Salameh, der dreißig Jahre im Amt und ein Überbleibsel der goldenen Jahre des Wiederaufbaus nach dem libanesischen Bürgerkrieg war, steht für ein ganzes System. Seit Jahren wusste man, dass es eine Art politisch-wirtschaftliches Pyramidenspiel war. Der Libanon konnte, als der Boom vorbei war, nur deshalb weiter zahlen, weil die BDL nicht aufhörte, Kapital herbeizuschaffen – längst unter Voraussetzungen, die nicht mehr seriös waren. Salameh zahlte, was die Politklasse, die ihrerseits ihre Klientel bedienen muss, von ihm haben wollte, immer wieder, immer mehr. Reformen waren unmöglich, denn sie hätten den Geldfluss versiegen lassen.

Salamehs Mandat wurde erneuert, als der Kollaps längst da war. Es bleiben nicht "nur" jene übrig, die ihr in den libanesischen Banken deponiertes Geld verloren haben. Es ist der gesamte libanesische Staat – mit Ausnahme derer, die genügend Vermögen ins Ausland geschafft haben. (Gudrun Harrer, 4.8.2023)