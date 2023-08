Russland Tod eines Kreml-Kritikers: Was geschah mit Anatoli Beresikow?

Anatoli Beresikow kritisierte den russischen Militäreinsatz in der Ukraine und starb in Juni in russischer Haft. Die Umstände seines Todes sind ungeklärt. Die Behörden geben Suizid als Ursache an, doch daran haben Menschenrechtsaktivisten ihre Zweifel