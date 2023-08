Ein Einhorn läuft über eine Ebene. Per Mausklick überspringt man Hindernisse, bis man am Ziel ist. Game over. Hier könnte "Pony Island" zu Ende sein, ist es aber nicht. Was zuerst aussieht wie ein einfaches Jump & Run, ist eigentlich hauptsächlich ein Knobelspiel mit zunehmend bizarrem Handlungsstrang.

Das Werk von Daniel Mullins Games ist eigentlich schon 2016 auf Steam für Windows, Mac OS und Linux erschienen und erfreut sich seitdem äußerst positiver Rezensionen. Verkauft wird es aktuell um 79 Cent. Man sollte es gespielt haben, selbst zum regulären Preis von vier Euro.

Die Handlung zusammenzufassen ist nicht gar so einfach. Man könnte sie als eine Art Persiflage von "Matrix", "Fight Club" und "Tron" verstehen, doch selbst das trifft es nur bedingt. Im Grunde ist man damit beschäftigt, einem zunehmend eskalierenden Programmierer Paroli zu bieten, indem man sein buchstäblich teuflisches Pony-Spiel spielt, was aber wiederum nur Mittel zum Zweck ist, um jemanden aus den Untiefen eines digitalen Gefängnisses zu befreien.

Pony Island – Trailer

Daniel Mullins

Wahnsinn in Spieleform

Die Mittel der Wahl sind Manipulationen von Programmierabläufen wie auch ein Laser schießendes Mini-Einhorn. An manchen Stellen gibt es scheinbar oder tatsächlich mehrere Lösungswege, die Inanspruchnahme mancher davon sollte allerdings dazu anregen, den eigenen Geisteszustand zu hinterfragen.

Der skurrile Humor des Games, dessen Nettospielzeit sich im Bereich von zwei bis drei Stunden bewegt, bietet jedenfalls einiges zu lachen. Die Logikrätsel des Games sind außerdem eine zunehmend knackige, aber faire Herausforderung. Wer eine Abwechslung zu "gewöhnlicher" Spielekost sucht, ist bei "Pony Island" goldrichtig aufgehoben. Und mit "The Hex" und "Inscryption" hat der gleiche Entwickler seitdem weitere Titel an den Start gebracht, die den Wahnsinn nahtlos fortsetzen. (gpi, 4.8.2023)