"Kommissarin Seiler ermittelt – Die Stimmen" lief am Samstag in ORF 2 – ORF spricht von einem "administrativen Fehler" und bedauert Ausstrahlung

ORF 2 strahlte in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Krimi "Kommissarin Seiler ermittelt – Die Stimmen" aus, darin spielt Florian Teichtmeister "Schacky von Behlendorf", der eine Mitschülerin vergewaltigt hat. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Wien – Vergangenen Samstag lief in ORF 2 um 00.55 Uhr der Krimi "Kommissarin Seiler ermittelt – Die Stimmen". In diesem Film aus dem Jahr 2003 spielt Florian Teichtmeister "Schacky von Behlendorf", der laut Inhaltsangabe auf fernsehserien.de eine Mitschülerin vergewaltigt hat. Wie kam es zu dieser Programmierung? Und warum zeigt der ORF einen Film mit Teichtmeister, obwohl der ORF bis zur gerichtlichen Klärung keine Filme mit Teichtmeister ausstrahlen wollte?

"Der ORF bedauert diese Ausstrahlung, die durch einen administrativen Fehler zustande gekommen ist", so ein ORF-Sprecher auf STANDARD-Anfrage, "denn weiterhin gilt: Bis zur gerichtlichen Klärung der Vorwürfe sieht der ORF von Herstellung und Ausstrahlung von Produktionen mit Florian Teichtmeister ab." Teichtmeister muss sich wie berichtet am 5. September wegen Besitzes zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchsdarstellungen am Wiener Landesgericht verantworten. (ae, 3.8.2023)