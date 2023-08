Paris bereitet sich auf die Olympischen Sommerspiele in einem Jahr vor. Bei den Buchhändlern stößt die Sicherheitsmaßnahme für die Eröffnungszeremonie auf Widerstand

Statt als Auslage für staubige Bücher sollen die Seine-Ufer als Bühne für pompöse Olympia-Feiern dienen. IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

Paris – Obwohl es zu den Olympischen Spielen in Paris noch ein Jahr hin ist, gibt es schon jetzt einen ersten Vorgeschmack darauf: Am Wochenende sollen erstmals dutzende Marathonschwimmer den Sprung ins kalte Wasser der Seine wagen und eine Strecke von zehn Kilometern zurücklegen. Wenn nicht der Regen noch einen Strich durch die Rechnung macht. An den Folgewochenenden werden dann im Zentrum auch Straßensperren für einen Testtriathlon und fürs Bogenschießen errichtet.

Neben den Abläufen sollen mit diesen drei Testveranstaltungen auch die Sicherheitsvorkehrungen getestet werden. Die Stadt wird das für Paris beispiellose Massensportereignis (zehntausend Athletinnen und zehn Millionen Zuschauer) ohne gröbere Zwischenfälle über die Bühne bringen, zeigt sich Polizeipräfekt Laurent Nuñez, ein ehemaliger Regierungsbeamter, zuversichtlich. Doch nicht alle sind im Olympia-Fieber – allen voran die kultigen Buchhändler entlang der Seine.

Ikonische Buchkisten

Sie haben kürzlich erfahren, dass sie für die pompöse Eröffnungszeremonie am 26. Juli 2024 ihre fix montierten Bücherboxen ausräumen müssen und dass diese vorübergehend entfernt werden sollen. Aus Sicherheitsgründen geschehe das, heißt es vonseiten der Polizei. Das wollen sich die rund 230 Händler nicht gefallen lassen. Sie fühlen sich übergangen, wie Jérôme Callais vom Kulturverband der Pariser "bouquinistes", wie die Verkäufer auf Französisch heißen, erklärt. Olympia sollte Paris doch zur Geltung bringen, nun würde jedoch ein Kulturgut verdrängt, so die Kritik.

Callais zufolge blicken die Händler auf eine 450-jährige Geschichte zurück. Erst 1891 wurde den mobilen Verkäufern mit Koffern und Bauchläden erlaubt, ihre Ware auch nachts am Verkaufsort zu lassen: in den ikonischen grünen Metallboxen. Heute gelten sie in Frankreich als immaterielles Kulturgut.

Countdown läuft

Callais hofft auf ein Einlenken der Polizei und eine Absage der Räumung. Er fürchtet einen massiven Räumungsaufwand und sorgt sich um die Sicherheit der Bücher und Boxen. Pro Stand würden 1500 bis 2000 Bücher angeboten. Die Kisten selbst hätten bereits hundert Jahre auf dem Buckel und seien entsprechend zerbrechlich. Dass die Stadt sich um Ab- und Aufbau der Kisten kümmern will, findet bei Callais keinen Anklang. Er fordert, dass Sprengstoffexperten die Boxen vor Ort untersuchen.

Für die Olympia-Austragung im Juli 2024, 100 Jahre nach den letzten Pariser Spielen im Jahr 1924, ist also noch einiges zu klären. Der Countdown an der Uhr vor dem Eiffelturm läuft: noch 355 Tage. (Flora Mory, 3.8.2023)