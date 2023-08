Hier wird Trumps Fall von Tanya Chutkan verhandelt: Das E. Barrett Prettyman Gericht in Washington. EPA/JIM LO SCALZO

Washington D.C. – "Präsidenten sind keine Könige, und der Kläger ist kein Präsident." Mit diesen deutlichen Worten stellte Richterin Tanya Chutkan schon einmal klar, dass sie – im Gegensatz zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump – die Pfeiler der US-Demokratie ernst nimmt.

Chutkan wies damals eine von Trump im Jahr 2021 eingereichte Klage ab, die dem Untersuchungsausschuss zum Kapitolssturm die Einsicht in wichtige Unterlagen des Weißen Hauses verwehren sollte.

Der Ausschuss konnte daraufhin Notizen, Briefe, Videos, Fotos und andere Belege sammeln, die aufschlussreiche Informationen zu Trumps Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol vom 6. Jänner 2021 enthielten. In dem nun dazu eröffneten Prozess ist Trump unter anderen der Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten sowie der Behinderung von Verfahren angeklagt.

Dass darin die 2013 vom damaligen Präsidenten Barack Obama ernannte Chutkan wieder den Vorsitz übernimmt, ist zwar einem Zufallsgenerator geschuldet, Trump-Fans gehen in den sozialen Medien selbstverständlich von einer politischen Intrige aus. Denn die 61-Jährige hat bereits einige strenge Urteile gegen US-Kapitol-Stürmer gefällt. "Es ist kein Patriotismus, es ist kein Eintreten für die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn man sich für einen Mann einsetzt, der genau weiß, dass er verloren hat", sagte sie bei einer Urteilsverkündung im vergangenen Jahr.

Dritte schwarze Frau am US-Bundesgericht

Chutkan wurde 1962 in Kingston, Jamaika, geboren und kam zum Jusstudium in die USA, das sie 1987 abschloss. Bei ihrer unumstrittenen Bestätigung als Bundesrichterin war sie die erst dritte schwarze Frau am Bundesgerichtshof in Washington, D.C.

Ihr Ehemann, Peter Arno Krauthamer, ebenfalls Richter, und die beiden Söhne dürften wohl aktuell wichtige Stützen für die erfahrene Juristin sein. Denn der Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten ist ohne jegliche Übertreibung von historischer Dimension und findet in einer politisch massiv aufgeheizten Atmosphäre statt. Ihrem Umfeld soll Chutkan erzählt haben, dass sie nicht mehr geschlafen habe, seit sie mit dem Trump-Fall betraut wurde. Später scherzte sie laut US-Medien auch, dass sie ihren Terminkalender sicherheitshalber frei halte, "für den Fall, dass ich die Stadt verlassen muss, was zunehmend eine gute Idee zu sein scheint". Auch Trumps Anwaltsteam ist merklich nervös angesichts der toughen Bundesrichterin. (Manuela Honsig-Erlenburg, 3.8.2023)