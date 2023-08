Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi sei bei Kämpfen mit einer jihadistischen Gruppe in der syrischen Provinz Idlib getötet worden

Der Tod wurde mittels Audiobotschaft von einem IS-Sprecher verkündet. AP

Beirut – Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Tod ihres Anführers vermeldet. Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi sei bei "direkten Kämpfen" mit der jihadistischen Gruppe Hajat Tahrir al-Sham in der syrischen Provinz Idlib getötet worden, sagte ein IS-Sprecher in einer Audiobotschaft, die im Onlinedienst Telegram verbreitet wurde. Zum Todeszeitpunkt machte der Sprecher keine Angaben.

Angaben der türkischen Regierung zufolge sei der Extremistenführer aber bereits Anfang Mai bei einem Einsatz des türkischen Geheimdienstes in Syrien "neutralisiert" worden. Nach türkischen Angaben handelt es sich um Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi, den die Türkei laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan lange verfolgt hat.

Außerdem soll Quraishi im Februar in der irakischen Provinz Anbar von der irakischen Armee und im Juni im irakischen Hamrin getötet worden sein. (APA, red, 3.8.2023)