Die Bidens auf Strandurlaub. AFP/JIM WATSON

So muss ein perfekter Strandtag aussehen. Vorn im Meer, gerade einmal 50 Meter entfernt, zwei Delfine. Pelikane gleiten lautlos über das Wasser. Am Ufer buddeln Kinder im Sand. Die Sonne strahlt bei blauem Himmel und erträglichen 27 Grad Celsius.

Die Probleme der Welt scheinen an diesem Tag weit entfernt. Wären da nicht die vier Männer mit auffällig langen Hosen und festem Schuhwerk, die sich an den Ecken einer Liegefläche aufgebaut haben, könnte man das unscheinbare ältere Ehepaar unter einem blauen Sonnenschirm glatt übersehen. Einige Passanten bleiben beim Spaziergang am Gordon Pond Beach neugierig stehen und zücken ihre Handys. Noch ehe man so richtig begriffen hat, mahnt ein Personenschützer ebenso freundlich wie bestimmt: "Sie können ein Foto machen, aber nicht stehen bleiben. Weitergehen! Weitergehen! Lassen Sie denen etwas Raum!" Der Präsident und die First Lady seien schließlich "im Urlaub".

Natürlich. Urlaub. Warum soll der mächtigste Mann der Welt nicht ein paar Tage ungestört ausspannen dürfen? Gerade hackt Joe Biden in dunkelblauem Polohemd und Badeshorts irgendetwas in sein Handy, während seine Frau Jill ein Buch liest. Als ein paar Leute applaudieren, lächelt der 80-Jährige. Er winkt kurz.

Mittelklasseferien

Die Szene spielt nicht auf Hawaii und auch nicht auf Martha’s Vineyard: Rehoboth Beach ist ein typischer Mittelklasseferienort an der Atlantikküste von Delaware. T-Shirt-Läden, Souvenirshops, mediokre Restaurants. In North Shores verstecken sich aber ein paar eindrucksvolle Villen hinter einer Düne. Der Zugang zu den Stränden ist öffentlich.

"Ich unterstütze Sie in Ohio!", ruft eine Frau dem prominenten Urlauber zu. Biden hebt die Hand. Irgendwie wirkt die harmlose Szenerie surreal. Jenseits des Strands sind die USA nämlich ein tief zerrissenes Land, das sich selbst immer mehr zu hassen scheint. Selbst die einwöchige Auszeit des Regierungschefs wird zum Anlass wilder Attacken. Der Präsident lasse seine Arbeit schleifen, wettern die Republikaner, deren Idol Trump das Oval Office hauptsächlich zur Selbstinszenierung nutzte und auf dem Golfplatz buchstäblich zu Hause war.

Protziges ist Joe Biden fremd. Basecap, Poloshirt, Shorts und ein Badetuch. AFP/JIM WATSON

Tatsächlich könnte der Kontrast zwischen dem Idyll von Rehoboth und der Stimmung im drei Autostunden entfernten Washington kaum größer sein: Dort wird gerade Trump, der mutmaßliche Gegenspieler von Biden im Kampf um das Weiße Haus, zum dritten Mal angeklagt. Ex-Präsident Donald Trump hat das ernsthaft mit den Verfolgungen politisch Andersdenkender in Nazideutschland verglichen. Seinen Nachfolger beschimpft er übel, und die Republikaner im Kapitol bereiten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden vor.

Fish and Chips bei Matt’s

Während am Dienstag die Nachricht von der Anklage wie ein Lauffeuer durch die Onlinemedien geht, befindet sich Biden mit Ehefrau Jill gerade auf der Fahrt zum Abendessen bei Matt’s Fish Camp, einem bodenständigen Fish-and-Chips-Lokal. Die Bidens nehmen in einer Nische Platz, die übrigen Gäste beachten sie erstaunlich wenig.

Ganz bewusst verkneift sich Biden jeden Jubel über Trumps neues Strafverfahren. "Was ist Ihre Reaktion auf die Anklage gegen Trump?", ruft ein Reporter dem Präsidenten zu, als er am nächsten Morgen von einer Fahrradtour zurückkehrt. Biden lächelt. Kommentarlos strampelt er an den lauernden Kameras vorbei. Auch sonst lässt er sich keine politischen Kommentare entlocken. Der 80-Jährige hat sich vorgenommen, ein paar Tage wirklich abzuschalten.

Doch so einfach funktioniert das nicht. Schon gar nicht bei Joe Biden. Dessen politische Bilanz kann sich nämlich sehen lassen. Die möglicherweise größten Risiken seiner erneuten Kandidatur liegen ausgerechnet im Privaten und Persönlichen. Da sind zum einen seine bescheidenen Zustimmungswerte von 39 Prozent. Dann ist da der einst alkohol- und drogensüchtige Problemsohn Hunter, der den Familiennamen mit fragwürdigen Geschäften zu versilbern versuchte und zunehmend zur Bürde wird. Vor allem aber fragen sich viele Amerikaner, ob Biden mit dann 82 Jahren nicht zu alt für eine zweite vierjährige Amtsperiode ist.

Vermeintlich privater Strandurlaub

Ausgebrochen ist diese Debatte vor einem Jahr genau hier in Rehoboth Beach. Da verhedderte sich der Präsident beim Absteigen vom Fahrrad und stürzte. Die unschönen Bilder fluteten das Netz. In der Zeit seither folgten ein paar weitere Stolperer, vertauschte Ländernamen und missverständliche ironische Bemerkungen. Nichts davon war dramatisch. Aber es reichte, um Zweifel zu nähren.

So ist der vermeintlich private Strandurlaub natürlich auch eine Demonstration: Seht her, ich funktioniere noch tadellos! Schwungvoll strampelt Biden jeden Morgen auf dem Drahtesel an den wartenden Journalisten vorbei, einen ganzen Konvoi von Personenschützern auf Rädern, in Jeeps und in Golfcarts im Schlepptau. Gleich am ersten Tag erspähte ein Paparazzo den Präsidenten mit nacktem Oberkörper am Strand. Mutmaßlich wollte der Achtzigjährige ein bisschen Sonne tanken. Aber Kritiker fühlten sich an Aufnahmen des halbnackten russischen Präsidenten Wladimir Putin erinnert.

Bidens Aktivurlaub soll wohl Zweifel über seine körperliche Verfassung entkräften. REUTERS/LEAH MILLIS

Man darf Bidens Beratern unterstellen, dass sie etwas subtiler arbeiten. So ist es wohl kein Zufall, dass die Zeitschrift Women’s Health in diesem Monat mit einer Titelgeschichte über First Lady Jill Biden erscheint. Die durchtrainierte 72-Jährige, die früher Marathon lief, präsentiert sich als selbstbewusste und eigenständige Frau. An ihrem Mann Joe, berichtet die Lehrerin, habe sie von Anfang an dessen "Stärke" angezogen.

Blaues Ferienhaus

Die schönen Hochglanzbilder für die Homestory wurden vor ein paar Wochen an der Küste von Delaware geschossen. Hier, jenseits einer Straße und ein paar Hundert Meter vom Atlantik entfernt, haben die Bidens 2017 ein blaues Ferienhaus gekauft, das sie bei einer Fahrradtour entdeckten. Mit 400 Quadratmetern bietet das zweigeschoßige Gebäude genug Platz für die Familie mit Kindern und Enkeln. Es hat aber nichts von dem neureichen Protz des mehr als zehnmal so großen Luxusanwesens Mar-a-Lago in Florida, wo Trump seine Tage am Meer verbringt.

Ohnehin könnte der Kontrast zwischen den beiden nicht größer sein. Während Trump gerne großkotzig "Alle sind eingeladen!" herausposaunt, wenn er ein Lokal betritt, verhalten sich der Präsident und seine Frau bei Matt’s Fish Camp betont unauffällig. Nach kaum einer Stunde verlassen sie den Laden durch einen Hinterausgang. In dem Kino, wo sie anschließend den Blockbuster Oppenheimer schauen, werden sie kaum bemerkt. Draußen würde Trump sicher vor jeder Kamera anhalten und eine narzisstische Suada von sich geben.

"Vier weitere Jahre!"

"How are you?", ruft Biden einmal im Vorbeifahren den wartenden Reportern zu. Das ist nicht mehr als eine Höflichkeitsfloskel. Als sich ein Journalist erkundigt, wie die Ferien so laufen, erwidert Biden: "Bei diesem Wetter kann man sich schwer beklagen." Eine Schlagzeile lässt sich daraus kaum basteln.

Andererseits würden bei Trump sofort hunderte begeisterte Fans mit Fahnen auf der Straße stehen, um ihrem Idol zuzujubeln. Bei Biden ist die Schar der Schaulustigen und Unterstützer sehr überschaubar. Kaum mehr als zwei Dutzend Menschen warten auf ihn, wenn er morgens in den Cape Henlopen State Park einbiegt. Einige applaudieren. Einmal rief jemand: "Four more years!"

Euphorie sieht anders aus. Das gilt auch für Terry und Donna, die hier in der Nähe wohnen. Um kurz vor elf Uhr warten die beiden Mittsechzigerinnen auf dem Parkplatz vor dem Naturschutzgebiet auf den prominenten Besucher. "Ich habe ihn gewählt", berichtet Donna. Biden sei ihr wirklich sympathisch. Kurz darauf strampelt der Präsident in blauen Shorts und weißem T-Shirt vorbei. Terry macht schnell ein Handyfoto.

Die Aussicht auf eine erneute Kandidatur Bidens begeistert die Damen trotzdem nicht. "Ich sähe lieber jemand Jüngeres", gesteht Donna. Mit gedämpfter Stimme setzt sie hinzu: "Er ist einfach zu alt." (Karl Doemens aus Rehoboth Beach, Delaware, 3.8.2023)