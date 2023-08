Auch Alexandra Popp konnte das deutsche Debakel nicht verhindern. IMAGO/DARREN ENGLAND

Die Gruppenphase bei der Frauenfußball-WM ist Geschichte, im Achtelfinale rittern 16 Teams um den Verbleib im Turnier. So weit, so wenig überraschend. Wer sich den Raster der K.-o.-Phase ansieht, wird schnell zwei Teams, die ursprünglich zum engsten Favoritenkreis gezählt wurden, vermissen: Das Achtelfinale wird ohne Brasilien und ohne Deutschland stattfinden.

Das Ausscheiden der Deutschen ist historisch, bisher war immer zumindest das Viertelfinale drinnen. Am Donnerstag aber war das Turnier für das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits nach der Vorrunde beendet. Gegen Südkorea kam man nur zu einem mageren 1:1-Remis, da Marokko gleichzeitig Kolumbien 1:0 bezwang, ist in Deutschland schon von der "Blamage von Brisbane" die Rede. Voss-Tecklenburg sagte dazu: "Es war eine große Verunsicherung zu spüren. Auf das Glück alleine darf man sich auch nicht verlassen. Wir haben zweimal ein Ergebnis erzielt, das nicht ausreicht."

Neben dem besiegelnden 1:1-Remis war damit vor allem die Niederlage gegen Gruppensieger Kolumbien (1:2) gemeint. Mit einem Torverhältnis von 8:3 den Marokkanerinnen (2:6) den Vortritt lassen zu müssen, birgt auch ein beachtliches Ausmaß an Skurrilität. Aber draußen ist draußen.

Dauerbrennend

Deutschland ist seit jeher ein Dauerbrenner im Kampf um große Titel, aktuell sind die Frauen des deutschen Fußballbundes Zweite der Weltrangliste, zweimal krönten sie sich bereits zu Weltmeisterinnen. Eine Dauerbrennerin war auch Marta. Die 37-jährige Brasilianerin gab vor Turnierstart bekannt, dass die WM ihr letzter großer Auftritt für die Canarinhassein würde. Man wollte mit der sechsfachen Weltfußballerin möglichst weit im Turnier kommen, vielleicht sogar den ersten Titel der Geschichte einfahren – bis Jamaika alles beendete. Brasilien kam im abschließenden Gruppenspiel nicht über ein 0:0 hinaus, die Jamaikanerinnen qualifizierten sich mit einem einzigen Tor für das Achtelfinale. Martas hatte beim Abgang Tränen in den Augen.

Während in Brasilien, aber vor allem Deutschland die große Aufarbeitung vor der Tür steht, wurden andere Teams den Vorschusslorbeeren durchaus gerecht. Da ist vor allem Japan: Dem Team von Trainer Futoshi Ikeda wurde vor dem Turnier vor allem mangelnde Erfahrung nachgesagt, die Gruppenphase bestritten die Japanerinnen aber immens souverän. Drei Siege aus drei Spielen und ein Torverhältnis von 11:0 belehrten Zweifler und Zweiflerinnen eines Besseren, im abschließenden Gruppenspiel bewiesen sich die Japanerinnen beim 4:0 über Spanien als wahre Meisterinnen der Effizienz. Nun warten am Samstag die Norwegerinnen.

Fliegende Löwin

Auch England zeigte in der Gruppenphase, dass der Europameistertitel im vergangenen Jahr kein Zufall war. Angeführt von einer furios aufgeigenden Lauren James setzten sich auch die Löwinnen mit dem Punktemaximum in der Gruppe D vor Dänemark durch. Auch Trainerin Sarina Wiegman war nach den starken Leistungen voll des Lobes für die erst 21-jährige James: "Sie hat Außergewöhnliches gezeigt." Und: "Sie fliegt über das Spielfeld." Im Achtelfinale geht es für James und Kolleginnen am Montag gegen Nigeria.

Gestatten, Lauren James. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jones

Neben England und Japan sind die Schwedinnen makellos, auch die Skandinavierinnen fuhren neun Punkte aus drei Partien ein. Dabei war das letzte Gruppenspiel gegen Argentinien (2:0) schon mehr Schaulaufen, Coach Peter Gerhardsson wechselte ordentlich durch, rotierte seine ursprüngliche Stammelf. Und bewies damit auch, dass sein Kader durchaus mit Breite ausgestattet ist. Und doch wartet auf sein Team schon im Achtelfinale ein ordentliches Kaliber: Das Duell mit den USA ist am Sonntag der große Kracher der K.-o.-Runde.

Zitternde Favoritinnen

Die US-Amerikanerinnen, Nummer eins der Weltrangliste und Topfavoritinnen auf den Titel, belegten in Gruppe E nur Platz zwei, zweimal kam man nicht über ein Remis (gegen Portugal und die Niederlande) hinaus. Souverän geht anders. Gegen Portugal rettete in der Nachspielzeit gar die Stange die USA vor der großen Blamage und dem vorzeitigen Aus. Die zweimalige Weltmeisterin Carli Lloyd bezeichnete den Auftritt im TV als "lustlos und uninspirierend". Gegen die starken Schwedinnen muss jedenfalls eine Steigerung her. (Andreas Hagenauer, 4.8.2023)