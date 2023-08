Jakob Schubert überzeugt in Bern. EPA/ANTHONY ANEX

Bern - In überzeugender Manier hat sich Jakob Schubert für das Vorstieg-Halbfinale bei der Kletter-WM qualifiziert. Der Tiroler teilte sich am Donnerstag mit den in einer anderen Gruppe kletternden Medaillenkandidaten Sorato Anraku (JPN) und Sam Avezou (FRA) Platz eins. "Ich habe im Vorstieg gerade brutales Selbstvertrauen", sagte Schubert vor der Medaillenentscheidung am Sonntag. "Das gibt mir sehr viel Motivation, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht bei 100 Prozent war."

Nicolai Uznik (37.) und Stefan Scherz (63.) verpassten die Qualifikation der Top-26. Am Freitag geht es für Schubert und Uznik im Bouldern (Halbfinale ab 10.00) erstmals in der Berner Eishockeyhalle um Medaillen. "Ich freue mich, dass ich in beiden Disziplinen hoffentlich noch ein paar Runden klettern kann", sagte Schubert. "Im Bouldern ist immer alles möglich."

Bei den Frauen schafften Jessica Pilz (11.) und Franziska Sterrer (15.) in einer knappen Entscheidung den Aufstieg ins Semifinale der besten 20 am Samstag. Johanna Färber schied als 39. aus. (APA; 3.8.2023)