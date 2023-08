Es war der erste Schuldspruch in der Causa Ibiza: Im August 2021 wurde der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor dem Straflandesgericht Wien zu 15 Monaten Bewährung verurteilt. Parteispenden des Privatklinikbetreibers Walter Grubmüller, der ebenfalls verurteilt wurde, sollen Strache dazu bewogen haben, politisch rund um den Prikraf, den Privatklinikenfinanzierungsfonds, tätig zu werden. Auch der U-Ausschuss und der Rechnungshof beschäftigten sich mit den Vorgängen.

Doch im Laufe von Gerichtsverfahren, Ausschussarbeit und Prüfungstätigkeit kristallisierte sich langsam eine unerwartete Frage heraus: Waren womöglich weniger Straches und Grubmüllers Interventionen ein Problem als der Prikraf an sich? Beide Personen wurden in Folge jedenfalls freigesprochen.

Kompliziertes Konstrukt

Der Fall zeigte, wie kompliziert der Prikraf aufgebaut ist. Im Grunde sollte der im Jahr 2002 unter Schwarz-Blau eingeführte Fonds Privatkliniken für jene Leistungen bezahlen, die von Krankenkassen übernommen werden.

Grubmüller war zwar Besitzer der Privatklinik Währing, dadurch aber nicht automatisch im Prikraf. Als "exklusiven Klub" beschrieb Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker den Fonds – dominiert von der Wirtschaftskammer und der Premiqamed, einer Tochter der Uniqa-Versicherung. Die Premiqamed hatte übrigens an die Kurz-ÖVP gespendet; Uniqa-Manager Hartwig Löger wurde Finanzminister.

Walter Grubmüller zeigt sein Buch "Die Eruption der Korruption" am Dienstag, 10. Jänner 2023, nach der Urteilsverkündung im Prikraf-Verfahren. APA/EVA MANHART

Jahrelang versuchte Grubmüller, in den Prikraf aufgenommen zu werden, jahrelang scheiterte er – bis er sich an Strache wandte. Unter Türkis-Blau wurde dann eine Art von Deal geschlossen: Der Fonds wurde kräftig erhöht, dafür sollte Grubmüllers Klinik aufgenommen werden.

"Welches Gesetz brauchst du?": Chats wie dieser von Strache an Grubmüller sorgten schließlich für Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und zumindest indirekt für den Schuldspruch gegen die beiden.

Doch zwei Jahre später ist alles anders: Das Oberlandesgericht Wien hob zuerst die Verurteilung der beiden auf und wies eine Neuauflage des Prozesses an. Und dieses Mal sah das Gericht keinen Beweis für korrupte Handlungen – mittlerweile ist der Freispruch rechtskräftig.

Rechnungshof zerpflückte Regelungen

Der Rechnungshof stellte wiederum in einer Prüfung sinngemäß fest, dass die Kriterien für die Aufnahme von Privatkliniken in den Prikraf ebenso wenig nachvollziehbar seien wie die Höhe der Fondsdotierung: "Der Rechnungshof empfiehlt dem Gesundheitsministerium, darauf hinzuwirken, dass künftige rechtliche und finanzielle Änderungen des Prikraf auf nachvollziehbaren, validen und in den Gesetzesmaterialien dokumentierten Entscheidungsgrundlagen basieren."

Im Ibiza-U-Ausschuss-Bericht formulierte es Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl ebenso deutlich: "Allerdings ist darauf zu verweisen, dass durch das Fehlen gesetzlicher Regelungen ein Anspruchswerber darauf angewiesen ist, Entscheidungsträger der Politik und der Sozialpartner seinem Anliegen günstig zu stimmen. Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass mangels heranziehbarer objektiver Entscheidungskriterien die Gefahr nicht wünschenswerter unsachlicher Ergebnisse besteht." Kurzum: Der Prikraf ist unfair und anfällig für Interventionen.

Von den Krankenkassen werden jährlich rund 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für erbrachte Leistungen gibt es ein Punktesystem, dann wird abgerechnet. Bizarr: Je weniger Leistungen erbracht werden, desto mehr ist die einzelne Leistung wert.

Grubmüller: "Machtkartell"

Ein idealer Ansatzpunkt für sachpolitische Reformen im ohnehin unter Druck geratenen Gesundheitssystem, möchte man meinen. Doch passiert ist seither nichts – und das könnte an der Kanzlerpartei ÖVP liegen. Das vermutet zumindest Grubmüller selbst. "Man hat mich wissen lassen, dass Angelegenheiten der Privatkliniken eine Sache der ÖVP sind", sagt er zum STANDARD. Ein Lobbyist habe ihm mitgeteilt, dass man über Parteispenden gehen müsse.

Mittlerweile sei die Privatklinik Währung zwar in den Prikraf aufgenommen worden, allerdings fehlten nach wie vor die "grundsätzlich immer mit der Prikraf-Aufnahme einhergehenden Direktverrechnungsverträge mit den Sozialversicherungsträgern und mit den privaten Krankenversicherern". Sein Resümee nach zehn Jahren im Gesundheitswesen: "Ich habe die Situation unterschätzt. Ich konnte mir insbesondere am Anfang nicht vorstellen, dass die Wirtschaftskammer entgegen ihrem gesetzlichen Auftrag im Hintergrund gegen die Interessen ihrer zahlenden Mitglieder arbeitet". Von einem "Machtkartell" spricht der Privatklinikbetreiber heute.

ÖGK-Obmann Huss: Situation "höchst unzufriedenstellend"

Heftige Kritik äußert auch der Gewerkschafter Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Die Situation im Prikraf sei weiterhin "eine höchst unzufriedenstellende". In der Prikraf-Kommission hätten die größten Geldempfänger die Mehrheit, was "überhaupt nicht geht". Die Struktur des Prikraf müsse sich ändern oder dieser ganz abgeschafft werden – man sei ja auch vor 2002 "gut ausgekommen", weil man direkte Verträge zwischen Privatkliniken und Krankenkassen abschließen könne. Hat sich irgendetwas getan? Laut Huss habe es keinerlei Arbeitstreffen oder Gespräche mit dem grünen Gesundheitsministerium gegeben.

Auch im Parlament herrscht Ebbe, obwohl alle Parteien außer der ÖVP etwa in ihren U-Ausschussberichten den Prikraf kritisiert haben. "Die Grünen haben so tief sitzende ideologische Vorbehalte gegenüber privaten Betreibern, dass sie sich dem Prikraf erst gar nicht genähert haben. Die ÖVP dagegen ist zufrieden, wenn für ihre Uniqa alles so bleibt, wie es ist", sagt der Abgeordnete Gerald Loacker (Neos). Er fordert: "Eine Klinik, die versorgungswirksame Leistungen erbringt, muss einen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Prikraf haben."

Und was sagt das Gesundheitsministerium dazu? Der Rechnungshof habe das Prikraf-System "nicht gesamthaft kritisiert, sondern in einzelnen Punkten mehr Objektivität und Transparenz" eingemahnt. Diese Forderung werde vom Ministerium unterstützt. Um nötige Gesetzesänderungen auf den Weg zu bringen, müsse man zunächst "die wesentlichen Kennzahlen analysieren". Beratungen und "allfällige Reformen" seien für 2024 geplant. (Fabian Schmid, 6.8.2023)