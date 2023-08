Der Sommer bietet viel saisonales Obst und Gemüse und bringt so mehr Vielfalt in die Küche. Aber heiße Tage laden nicht gerade dazu ein, in der Küche beim Ofen zu stehen und zu kochen. Und oft ist auch der Hunger nicht so groß. Darum bieten sich Salate in den verschiedensten Variationen an. Vom einfachen Blattsalat über griechischen Salat bis zu kreativen Kombinationen ist die Bandbreite der Zutaten, die in die Salatschüssel kommen können, groß. Ob mit Getreide, Obst oder Käse verfeinert – damit wird das Grünzeug zu einem Essen, das auch satt macht.

Salate und Gegrilltes – was kommt bei Ihnen im Sommer auf den Tisch? Getty Images/julie francoeur

Erfrischende Suppen und aufgepeppte Drinks

Suppen verbindet man häufig mit der kalten Jahreszeit, aber auch hier gibt es sommerliche Varianten. Kalte Suppen wie zum Beispiel geeiste Gurkensuppe oder Gazpacho schmecken erfrischend, und man kann sämtliches geerntete Gemüse aus dem Garten darin verarbeiten.

Mithilfe saisonaler Produkten können auch ideale Sommerdesserts und Sommerdrinks kreiert werden. So kann aus dem klassischen Tiramisu zum Beispiel ein Erdbeertiramisu gemacht werden und Minze und Gurkenscheiben jedes Glas Soda erfrischend aufpeppen.

Und schließlich gehört auch das Grillen zum kulinarischen Sommergenuss. Im Freien kochen und essen ist einfach in der warmen Jahreszeit ein Muss. Grillfreundinnen und Grillfreunde schmeißen da aber nicht einfach nur Würstel auf den Rost, sondern auch hier kann man sich bei der Zubereitung von Fleisch, Tofu und Gemüse austoben.

Verraten Sie Ihre liebsten Sommerrezepte!

Was essen und trinken Sie gerne, wenn es heiß ist? Auf welche saisonalen Produkte freuen Sie sich im Sommer besonders? Und wie bereiten Sie Ihr Grillgut perfekt zu? Teilen Sie Ihre liebsten sommerlichen Rezepte mit der STANDARD-Community und holen Sie sich im Forum Inspiration! (wohl, 18.8.2023)