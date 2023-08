Verkehrsminister Salvini will mit der Initiative die zunehmende Zahl tödlicher Verkehrsunfälle an Wochenenden reduzieren

Die kostenlosen Taxifahrten für Disco-Besucher werden bis Mitte September getestet. REUTERS/Yara Nardi

Rom – Taxis bürgen für eine sichere Heimfahrt, wenn es einmal später wird. In Italien hat sich das Verkehrsministerium mit sechs der bekanntesten und beliebtesten Diskotheken im Land geeinigt, um eine kostenlose Taxifahrt für diejenigen zur Verfügung zu stellen, die nach einer Nacht mit zu viel Alkohol nicht mehr fahren können. Zu den Lokalen, die sich an der Initiative beteiligen, zählt auch das bekannte "Il Muretto" in Jesolo.

Verkehrs- und Infrastrukturminister Matteo Salvini einigte sich mit dem Disco-Betreiber auf die Einführung des Taxidienstes. Damit will er die zunehmende Zahl tödlicher Verkehrsunfälle an Wochenenden reduzieren.

Denn die Daten sind erschreckend: 759 Menschen starben seit Jahresbeginn an Wochenenden auf den italienischen Straßen. Allein am letzten Juli-Wochenende wurden 35 Todesopfer gezählt. Die Zahlen sind deutlich höher als im vergangenen Jahr.

Test bis Mitte September

Die kostenlosen Taxifahrten für Disco-Besucher werden bis Mitte September getestet. Diskotheken werden mit der Unterstützung des Verkehrsministeriums Geld für Taxis oder Shuttlebusse für diejenigen bereitstellen, die sich beim Verlassen des Lokals einem Alkoholtest unterziehen und den Grenzwert für das Lenken eines Fahrzeugs überschreiten. Der Gutschein wird von den Diskotheken selbst zur Verfügung gestellt.

Die italienische Regierung hat Ende Juni schärfere Regeln im Kampf gegen Mobiltelefonie, Drogen- und Alkoholkonsum am Steuer initiiert. Diese müssen noch vom Parlament verabschiedet werden. (APA, 4.8.2023)