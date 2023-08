Bildungsminister Martin Polaschek war Donnerstagabend Gast in der "ZiB 2". Screenshot, ORF-TVThek

In wenigen Wochen beginn das neue Schuljahr, und viele Fragen, wie es ab September in Österreichs Klassen – Stichwort Lehrermangel – sind offen, Gewerkschaft sowie Direktorinnen und Direktoren sehen zahlreiche Probleme, das Bildungssystem aufrechtzuerhalten. Hört man Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dazu in der "ZiB 2" zu, dann ist aber eh alles super. Zumindest versuchte er bei Marie-Claire Zimmermann, Ängste, dass viele offene Stellen nicht besetzt werden können, zu nehmen.

Überhaupt kommt bei ihm des Öfteren Freude auf in diesem Gespräch, wortreich verteilt er seine Beruhigungspillen. Man sei auf einem guten Weg, den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern zu decken. In fünf Bundesländern seien alle Stellen besetzt. In Vorarlberg, Oberösterreich, Salzburg und Wien sei das "nicht ganz der Fall".

Im Gespräch geht es viel um nackte Zahlen, die Sorge, dass manche Lehrerinnen und Lehrer zwar auf dem Papier aber nicht in der Klasse zur Verfügung stehen, tut Polaschek als Einzelfälle ab. "Im Großen und Ganzen sind wir in der Lage, alle Unterrichtsstunden anzubieten", beruhigt er weiter. Apropos Zahlen: Es gebe mehr als 3.000 Personen, die sich als Quereinsteiger für den Job interessieren, etwa 1.000 hätten das Registrierungs- und Auswahlverfahren positiv abgeschlossen. Und diese Menschen seien eine sehr wichtige Ergänzung, weil sie "auch ganz andere Blickwinkel, eine andere Lebenserfahrung in die Schulen mitbringen".

Dann geht es wieder um Zahlen, auf Bundesseite sei das administrative Unterstützungspersonal auf fast 700 "beinahe verdoppelt" worden, im Bereich des psychosozialen Unterstützungspersonals stünden jetzt 240 Stellen zur Verfügung. Zimmermann spricht gegenüber Polaschek noch die Angst der derzeitigen Freizeitpädagoginnen- und pädagogen an, ihre bisherigen Jobs zu verlieren. Sie sollen ja in ein neues System überführt werden. Das sorgte kurz vor Schulschluss für Aufregung und Demonstrationen. Auch hier versucht er zu beruhigen, "es ist natürlich völlig klar, die Personen, die jetzt schon als Freizeitpädagoginnen und- pädagogen tätig sind, sollen das auch weiterhin unter den bisherigen Bedingungen tun können".

Was Polaschek vom Vorschlag hält, dass die Finanzierung der Elementarpädagogik, also der Kindergärten, zum Bund wandert, will Zimmermann noch wissen. In dieser Frage gibt sich der Bildungsminister ganz großzügig: "Ich bin durchaus für alle Varianten offen." (Astrid Ebenführer, 4.8.2023)

