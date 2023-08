Réne Benko ist der bekannteste Immobilieninvestor Österreichs. Zu seinem Portfolio gehören Megaprojekte in ganz Europa wie das Goldene Quartier in der Wiener Innenstadt, der Elbtower in Hamburg und das Upper West in Berlin. In nur 25 Jahren hat es Benko vom Schulabbrecher zum Multimilliardär gebracht.

Doch seit einiger Zeit scheint sein Imperium Risse zu bekommen. Steigende Zinsen und hohe Baukosten setzen dem Immobilienhandel zu – das bekommt auch Benkos Immobilienfirma, die Signa-Gruppe, zu spüren. Plötzlich versucht der Multimilliardär offenbar, ein Gebäude nach dem anderen abzustoßen. Und auch mit dem Kaufhausgeschäft in Deutschland scheint es nicht richtig zu laufen. Hat sich Österreichs Immobilienmogul verzockt? Fällt sein Reich Stück für Stück in sich

zusammen?

Ein Jahr nach unserer Reihe über René Benko schauen wir im Podcast "Inside Austria" nun wieder auf den österreichischen Geschäftsmann. Wir wollen wissen, ob sein Reich wirklich zu bröckeln beginnt, wie es in Schieflage geraten konnte und ob Benko am Ende auf das falsche Geschäftsmodell gesetzt hat. (red, 5.8.2023)

In dieser Folge zu hören: Kristina Gnirke (Wirtschaftsredakteurin beim "Spiegel"), Simon Book (Wirtschaftsredakteur beim "Spiegel"); Moderation: Lucia Heisterkamp & Antonia Rauth, Skript & Gestaltung: Lucia Heisterkamp & Antonia Rauth; Produktion: Christoph Grubits