Ein kosmisches Auge im All, so nimmt sich der Ringnebel Messier 57 in Aufnahmen aus. Sein charakteristisches Aussehen ist seiner bewegten Vergangenheit geschuldet – der Überrest eines Sterns hat vor rund 20.000 Jahren seine äußere Gashülle abgestoßen. Seine Entwicklung kann daher auch Aufschluss über die ferne Zukunft unserer Sonne geben. Nicht zum ersten Mal ist Messier 57 vom James-Webb-Weltraumteleskop ins Visier genommen worden, doch neue Aufnahmen erlauben nun besonders detailreiche Einblicke in seine innere Struktur.

Diese zusammengesetzte Aufnahme zeigt den Ringnebel Messier 57. Der planetarische Nebel ist ein Überrest eines Sterns, der vor etwa 20.000 Jahren seine äußere Gashülle abgestoßen hat, die ihm nun sein Donut-förmiges Aussehen verleiht. Credit: JWST/NIRcam/University of Manchester

Der Ringnebel befindet sich rund 2.600 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Leier. Was den Nebel für Astronominnen und Astronomen so besonders macht, ist, dass er einen Einblick in die letzten Phasen von sterbenden Sternen bietet. Messier 57 ist zudem so orientiert, dass er von uns aus gesehen frontal im Blickfeld liegt und daher besonders gut zu beobachten ist.

Ein Close-up des südlichen Teils der äußeren Gashülle zeigt Details abseits des Hauptrings: Hunderte lineare Strukturen sind Richtung Zentrum gerichtet. Wie es zur Entstehung solch komplexer planetarischer Nebel kommt, ist noch nicht restlos geklärt. Credit: JWST/NIRcam/University of Manchester

Erstaunliche Details

"Wir sind überrascht über die Details der Aufnahmen, die besser sind als je zuvor", sagt Albert Zijlstra, Professor für Astrophysik an der Universität Manchester, der Teil des Teams ist, das die beeindruckenden Aufnahmen veröffentlicht hat. "Wir haben immer gewusst, dass planetarische Nebel hübsch sind. Aber was wir jetzt sehen, ist spektakulär."

Detailaufnahmen des Rings zeigen, dass dieser aus einer großen Zahl kleiner Klumpen besteht. Insgesamt hat das Team mehr als 20.000 solcher Klumpen gezählt. Credit: JWST/NIRcam/University of Manchester

"Wir sind Zeugen der letzten Kapitel im Leben eines Sterns, sozusagen eine Vorschau auf die ferne Zukunft der Sonne", sagt Mike Barlow, der leitende Wissenschafter des James-Webb-Ringnebel-Projekts. "Die Beobachtungen von Webb haben eines neues Fenster zum Verständnis dieser beeindruckenden kosmischen Ereignisse geöffnet." Der Ringnebel könne uns als eine Art Labor dienen, um zu untersuchen, wie planetarische Nebel entstehen und wie sie sich entwickeln.

Weitere Detailaufnahmen zeigen Strukturen, die heißes Gas ausstoßen. Credit: JWST/NIRcam/University of Manchester

Schnappschuss zum Geburtstag

Eine aktive Sternentstehungsregion in der Rho-Ophiuchi-Wolke ist nur rund 390 Lichtjahre entfernt und dadurch in besonderem Detailreichtum sichtbar. Credits: Nasa, Esa, Csa, STScl, Klaus Pontoppidan (STScl)

Zum Jubiläum der ersten Fotos vom Juli 2022 wurde erst kürzlich eine weitere beeindruckende Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops veröffentlicht: ein neues Bild der aktiven Sternentstehungsregion in der Rho-Ophiuchi-Wolke. "Die Webb-Aufnahme von Rho Ophiuchi ermöglicht es uns, eine sehr kurze Phase im Lebenszyklus eines Sterns mit neuer Klarheit zu beobachten", kommentierte Klaus Pontoppidan vom Space Telescope Science Institute im US-Bundesstaat Maryland die Bedeutung derartiger Aufnahmen. (Tanja Traxler, 6.8.2023)