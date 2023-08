Charakterentwicklung, eine große Welt und fordernde Kämpfe: "Baldur's Gate 3" scheint alles zu bieten, was sich Fans erträumt haben. Larian Studios

Schweißgebadet suchen Rollenspiel- und D&D-Fans aktuell nach Testwertungen zum Mammutprojekt "Baldurs Gate 3". Bis auf wenige Ausnahmen finden sich aber noch nicht die beliebten Prozentzahlen, die Spiele wie auch immer qualitativ auf einen Blick zusammenfassen wollen. Liest man die vorhandenen ellenlangen Berichte durch, wird aber klar, warum das so ist. Das neueste Rollenspiel aus dem Hause Larian ist groß – sehr groß. Einen kompetenten Test mit abschließender Wertung abzugeben, das traut sich noch kaum jemand.

Der Tenor ist dennoch sehr einhellig: Das Spiel scheint sowohl vom Umfang als auch von der Spielbarkeit her neue Maßstäbe zu setzen. Viele nehmen das Wort "Spiel des Jahres" in den Mund – und das, obwohl 2023 gespickt mit Hochkarätern ist und immerhin im September mit "Starfield" ein direkter Konkurrent im selben Genre erscheinen wird. Ein kurzer Rundumblick auf die ersten Eindrücke und Einschätzungen, damit Sie lieber Leser, sich nicht auf die Suche begeben müssen.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Ein Koop-Modus ist auch möglich. Larian Studios

Geht durch die Decke

Nach drei Jahren im Early Access hatte sich schon über die letzten Monate ein regelrechter Hype um den bevorstehenden Release aufgebaut. Dementsprechend stark war der Andrang zum Release am Donnerstag, wo knapp 500.000 Menschen gleichzeitig auf Steam ins Spiel einstiegen. Damit sprang das neue Rollenspiel auf Platz zwei der meistgespielten Spielen an diesem Tag.

Das Feedback der Community sprengte dabei alle Erwartungen. 96 Prozent der Spielerinnen und Spieler geben innerhalb kürzester Zeit dem Spiel eine positive Wertung. Gelobt werden viele Dinge: die große Welt, die laut Entwicklern zumindest 200 Stunden im ersten Durchlauf bieten soll, spannende Charaktere inklusive des unendlich umfangreichen Charakter-Editors, die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zu spielen, und die unglaublich vielen Details, die ins Spiel eingebaut sind.

Zudem feiert die Community das Fehlen von Battle-Passes, Ingame-Shops oder anderen Mikrotransaktionen, Dinge, die sich über die Jahre in der breiten Masse an Spielen festgebissen haben. Man habe hier das "größte Rollenspiel aller Zeiten" vor sich, schreibt ein Nutzer. Andere meinen, die "Messlatte" läge für andere Spiele ab jetzt höher.

Allein im Charakter-Editor hat man unzählige Möglichkeiten, die den späteren Spielverlauf bereits mitbestimmen. Larian Studios

Mehrere Zielgruppen

Bei den Fachmeinungen, die erste Eindrücke veröffentlicht haben, sieht es nicht viel anders aus. IGN lobt die "unvergleichliche Freiheit", die noch kein Rollenspiel bisher abliefern konnte. Natürlich würde eine Runde "D&D" immer noch mehr Freiheiten bieten, aber so knapp dran sei man im Computerspiel-Business noch nie gewesen. Die Welt fühle sich so "real" an, und man würde sich so unglaublich schlau vorkommen, wenn man einmal eine ganz "unkonventionelle Lösung" ausprobiere.

Wenn etwas brennbar aussieht, dann würde man es sehr wahrscheinlich anzünden können. Wenn ein Gegner im Wasser steht und man verfügt über Blitzmagie, dann würde man das gut ausnutzen können. Es seien die vielen kleinen Details, sowohl im Kampf als auch in den Gesprächen, die das Spiel so vielseitig wirken lassen.

Bei "Eurogamer" ist man überzeugt, dass das Spiel auch deshalb gerade in aller Munde ist, weil man offenbar auch große Teile der in den letzten Jahren gewachsenen "Dungeons & Dragons"-Community von dem Spiel überzeugen konnte. Allein wenn bei Entscheidungen der D20 über den virtuellen Tisch rollt, würde dem geneigten Fan das Herz aufgehen.

Auch gebe es keine "falschen" Entscheidungen. Das sei nicht das "Konzept" von "Baldur's Gate 3" oder generell "D&D". Natürlich könne man bei bestimmten Aufgaben scheitern, aber genau dieses Scheitern gehöre dazu. Durch diese gelungene Zusammenführung ist sich der Autor sicher, dass "Baldur's Gate 3" Menschen zu "D&D"-Fans machen kann und umgekehrt genauso.

Wirklich viele negative Punkte werden bisher nicht aufgezählt. Es gebe noch kleinere Bugs, darunter Fehler beim manuellen Speichern. Larian scheint aber laufend Patches nachzuschießen, um genau diese Fehler schnell zu beheben.

Baldur's Gate 3: Launch Trailer

It’s party time! Baldur’s Gate 3 is out now on PC. 6 years in the making, we sincerely hope you enjoy the adventure! Steam: https://larian.club/y_BG3onSteam GOG: https://larian.club/y_BG3onGOG Baldur’s Gate 3 launches on PS5 September 6th. Preordering the D Larian Studios

Fazit

"Baldur's Gate 3" scheint ein rundherum gelungenes Rollenspiel geworden zu sein, das sowohl vom Inhalt als auch vom Umfang her seinesgleichen sucht. Sowohl Fachmagazine als auch die Community sehen die Messlatte für künftige Rollenspiele nach oben gesetzt, was ein paar Wochen vor dem Release des Microsoft-Hoffnungsträgers "Starfield" den Druck auf das Weltraum-Epos weiter erhöht.

Wer sich also für rundenbasierte Kämpfe interessiert, die man auch mit der Partnerin oder dem Partner gemeinsam zusammen in einer unendlich lebendigen Welt erleben möchte, dann ist man hier in jedem Fall richtig. Viel Zeit sollte man mitnehmen, da sind sich die Meinungen ebenfalls einig. Viele verbringen einen halben Tag im Charakter-Editor, weil man schon hier ganz viele Grundsteine legt, die auf den späteren Verlauf Einfluss haben.

DER STANDARD sieht sich das Spiel ebenfalls gerade an und wird voraussichtlich nächste Woche noch ein paar persönliche Worte zu dem Rollenspiel veröffentlichen. (aam, 4.8.2023)