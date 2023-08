Wien – FPÖ-Chef Herbert Kickl hat eine Klage gegen den PR-Berater und "Falstaff"-Gründer Wolfgang Rosam verloren. Rosam hatte im September 2021 beim Sender Oe24.at das Gerücht über eine heimliche Covid-Impfung des Impfgegners Kickl transportiert. "Es gibt ja ganz böse Zungen, muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber ich habe gehört, er wäre schon geimpft", sagte Rosam damals.

FPÖ-Chef Herbert Kickl verlor die Klage gegen PR-Berater Wolfgang Rosam. APA/FRANZ NEUMAYR

Kickl reagierte unter anderem mit einem öffentlich präsentierten negativen Antikörpertest, und klagte Rosam auf Unterlassung und Widerruf. Nachdem bereits die erste Instanz, das Handelsgericht Wien, Kickls Klage abgewiesen hatte, ging der FPÖ-Chef in die Berufung vor das Oberlandesgericht. Aber auch das OLG Wien wies Kickls Klage ab und schloss sich der Erstinstanz an – der STANDARD berichtete. "Politiker müssen einen höheren Grad an Toleranz zeigen, besonders wenn sie selbst öffentliche Äußerungen tätigen, die geeignet sind, Kritik auf sich zu ziehen", hieß es etwa im Urteil des Handelsgerichts Wien.

Letzte Instanz

Kickl zog daraufhin vor den Obersten Gerichtshof (OGH), die letzte gerichtliche Instanz – und verlor abermals, wie Rosam am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Rosam: "Im Prinzip ging es auch um die Medienfreiheit in unserem Land. Viele journalistische Mutmaßungen, etwa in Kommentaren oder politischen Analysen, wären damit klagbar beziehungsweise unmöglich geworden."

In Österreich ist der Instanzenzug somit erschöpft. Die FPÖ könnte sich noch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. "Eine diesbezügliche Entscheidung ist noch nicht getroffen", heißt es bei der Partei auf STANDARD-Anfrage. (red, 4.8.2023)