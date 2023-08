Der "Art & Antique" in der Festspielstadt folgen im Herbst sechs weitere Kunstmessen in Wien

Die Galerie Française gehört schon seit Jahren zu den Stammausstellern bei der Sommermesse "Art & Antique". wildbild

Als inoffizielles Rahmenprogramm der Salzburger Festspiele können Kunstmessen im Sommer nach 15 Jahren auch auf eine gewisse Tradition verweisen. 2007 fand die allererste statt, der im Laufe der Zeit noch andere Formate folgten. 2019 zählte man sogar drei Verkaufsveranstaltungen, mit denen der aus München, Wien oder anderen Bundesländern angereiste Kunsthandel die kaufkräftige Festspielgästeschar ebenso umgarnte wie die lokal angesiedelte Galerienszene.

Mit der Pandemie folgte eine Ausdünnung an der Messefront. Seit vergangenem Jahr gilt die Art & Antique Residenz Salzburg als alleiniger Platzhirsch. 19 Aussteller werden sich ab 12. August in den Prunkräumen der ehemals erzbischöflichen Residenz und deren Innenhof versammeln (bis 20. 8.). Damit gilt auch der heimische Messereigen der zweiten Jahreshälfte als eröffnet. Ab September stehen in Wien dann weitere sechs Veranstaltungen auf der Tagesordnung.

Wien startet Anfang September

Der Startschuss ist, wie schon zuletzt, der Parallel Vienna vorbehalten, die vom 5. bis 10. September auf dem Otto-Wagner-Areal in Wien-Penzing ihr temporäres Quartier aufschlägt. Zwei Tage später eröffnet die Viennacontemporary ihre Sause im Kursalon Hübner mit 61 Ausstellerinnen und Ausstellern aus 19 Ländern (bis 10. 9.). In der Woche darauf hält die Art Vienna International Art Fair in der Orangerie in Schönbrunn Einzug (15.–17. 9.).

Ende September verlagert sich das Geschehen zurück in die Innenstadt: zuerst auf das Gelände des Wiener Eislaufvereins mit der Art Austria Highlights (28. 9. – 1. 10.), weiter in die Aula der Wissenschaften zur Fair for Art (7.–15. 10.) und schließlich in die Hofburg zur Art Antique Hofburg Vienna (9.–13. 11.) zum Saisonabschluss. Die zuletzt Ende November im Luxushotel Park Hyatt anberaumte Art at the Park wurde in den Februar verlegt (22.–25. 2. 2024).

Ein dichtes Programm in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Aus der Sicht der stets auch um Neukunden bemühten Händler jedoch ein nachvollziehbar Veranstaltungsmarathon, wie Daten aus dem Art Basel and UBS Art Market Report 2023 vom Mai belegen: Demnach wurden zuletzt 35 Prozent des Jahresumsatzes bei Kunstmessen im In- und Ausland erwirtschaftet. 2019 war dieser Anteil laut Kunstmarktökonomen sogar bei 42 Prozent und damit über jenem von Verkäufen in den eigenen Galerieräumen gelegen. (Olga Kronsteiner, 4.8.2023)