Die Energieabrechnung ist für viele Menschen ein monatliches Rätsel – unverständliche Zahlen, kryptische Begriffe und komplizierte Berechnungen können dazu führen, dass man hilflos und verwirrt vor dem Stück Papier sitzt.

Versuchen Sie Ihre Energieabrechnung nachzuvollziehen? Getty Images/Pekic

Vor allem seit die Energiepreise enorm gestiegen sind und auch vonseiten der Energieanbieter komplizierte Abrechnungs- und Vertragsmodalitäten aufgesetzt werden, setzen sich immer mehr Menschen mit den Preisen auseinander und haben trotzdem viele Fragen im Kopf.

Abrechnung unverständlich

Das Verstehen der Energieabrechnung ist nicht nur wichtig, um den finanziellen Aspekt im Blick zu haben, sondern auch um den eigenen Energieverbrauch zu optimieren. Vor allem wenn es um den Klimaschutz geht, ist es wichtig, dass man den eigenen Strom- oder Gasverbrauch auch kontrollieren kann. Der Konsumentenschutz kritisiert, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht wissen, wie viel sie für Strom und Gas bezahlen, weil die Abrechnung zu kompliziert gestaltet ist.

Derzeit werden viele Kundinnen und Kunden von Energieanbietern mit Rabatten und Bindungen gelockt, die man aber oft gar nicht oder nur schwer vergleichen kann, um zu sehen, ob es sich tatsächlich um ein gutes Angebot handelt. Vielfach werden bei dabei Bruttopreise angegeben, während andere Anbieter Nettopreise aufschlüsseln, was wiederum einen Preisvergleich erschwert.

Verstehen Sie Ihre Energieabrechnung?

Was ist Ihnen an Ihrer Energieabrechnung besonders unklar? Können Sie Ihre Verbrauchsgewohnheiten anhand der Abrechnung analysieren? Oder fühlen Sie sich durch die vielen Fachbegriffe und Positionen auf der Rechnung überfordert?

DER STANDARD bittet seine Leserinnen und Leser, sich an die Redaktion zu wenden, wenn sie Unklarheiten bei ihren Energieabrechnungen sehen. Posten Sie Ihre Fragen im Forum, oder schicken Sie Ihre Energieabrechnung anonymisiert an wirtschaftsredaktion@derStandard.at. DER STANDARD wird ausgewählte Fragen dazu in einem Folgeartikel gesammelt beantworten. (wohl, 9.8.2023)