Eine künstlerische Darstellung eines Gasplaneten, der Jupiter ähnelt. NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Dass wir von der Existenz dieses Planeten wissen, verdanken wir einem ungewöhnlichen Umstand. Entdeckt wurde er mithilfe des Transiting Exoplanet Survey Satellite der Nasa, der nach Helligkeitsveränderungen von Sternen sucht, die auf im Vordergrund vorbeiziehende Planeten hindeuten. Im Fall von TOI-4860 b reichten die Daten aber nicht aus, um zu bestätigen, dass es sich um einen Planeten handelt. Das gelang nun einem Team von der Universität Birmingham, das sich des "Speculoos"-Observatoriums in der Atacamawüste bediente. Davon berichtet nun eine neue Studie, die im Fachjournal "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" erschien. Die Masse ließ sich in Zusammenarbeit mit einem japanischen Team unter Verwendung des Subaru-Teleskops in Hawaii bestimmen. Sie liegt in etwa im Bereich des Jupiters. Seine Umlaufzeit beträgt nur etwa anderthalb Tage.

Der Planet stellt damit ein Rätsel dar, weil seine Masse im Vergleich zu jener seines Muttersterns ungewöhnlich groß ist. "Nach dem klassischen Modell der Planetenentstehung ist die Materialscheibe um einen Stern umso weniger massereich, je weniger Masse er hat", sagt George Dransfield, ein an der Untersuchung beteiligter Doktoratsstudent. Die Entdeckung ist ihm und seinen Mitstudierenden zu verdanken. Sie setzten sich dafür ein, trotz geringer Erfolgsaussichten nach dem neuen Planeten zu suchen. "Da Planeten aus den Materialscheiben um Sterne entstehen, wurde allgemein erwartet, dass sich in diesem Fall massereiche Planeten wie Jupiter nicht bilden würden. Wir waren dennoch neugierig darauf und wollten die Planetenkandidaten daraufhin überprüfen, ob es doch möglich sein könnte."

Massearmer Mutterstern

TOI-4860 ist der masseärmste Stern, in dessen System ein so massiver Planet entdeckt wurde. Studienleiter Amaury Triaud von der Universität von Birmingham sagt: "Ich bin den klugen Doktoratsstudierenden unseres Teams sehr dankbar, dass sie vorgeschlagen haben, Systeme wie TOI-4860 zu beobachten. Ihre Arbeit hat sich wirklich gelohnt, denn Planeten wie TOI-4860 sind entscheidend für die Vertiefung unseres Verständnisses der Planetenentstehung."

Er hat eine Theorie zur Entstehung des ungewöhnlichen Planeten: "Ein Hinweis darauf, was passiert sein könnte, verbirgt sich in den Eigenschaften des Planeten, der besonders reich an schweren Elementen zu sein scheint. Wir haben etwas Ähnliches auch im Mutterstern entdeckt, sodass es wahrscheinlich ist, dass ein Überfluss an schweren Elementen den Prozess der Planetenbildung begünstigt hat."

Projektmitarbeiterin Mathilde Timmermans, die an der Universität von Lüttich in Belgien arbeitet, betont, dass es sich um einen Glücksfall handelt: "Dank seiner sehr kurzen Umlaufzeit und der Eigenschaften seines Heimatsterns bietet die Entdeckung von TOI-4860 b eine hervorragende Gelegenheit, die atmosphärischen Eigenschaften eines warmen Jupiters zu untersuchen und mehr darüber zu erfahren, wie sich Gasriesen bilden." Dafür bekam das Team nun Beobachtungszeit am Very Large Telescope in Chile genehmigt. (Reinhard Kleindl, 6.8.2023)