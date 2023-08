Rammstein-Frontmann Till Lindemann (hier 2021) ging, so berichtet es das Magazin "Der Spiegel", 2011 eine sexuelle Beziehung mit einer 15-Jährigen ein. imago images/Golovanov/Kivrin

Rammstein-Sänger Till Lindemann wird mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Laut der aktuellen Ausgabe des deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" ging der seit Wochen wegen sexueller Nötigung in den Schlagzeilen befindliche Rockstar 2011 ein sexuelles Verhältnis mit einer 15-Jährigen ein. Die heute 28-jährige Berlinerin, damals befreundet mit der Tochter eines anderen Rammstein-Mitglieds, lernte den Sänger demnach im Sommer davor bei einem Ferienaufenthalt in der Mecklenburgischen Seenplatte kennen, wo Lindemann ein Anwesen hat.

Video: Beim ersten von zwei Konzerten im Wiener Ernst-Happel-Stadion gab es Protest DER STANDARD

Sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Minderjährigen sind nicht prinzipiell strafbar. Ab dem 14. Lebensjahr gelten Jugendliche in Deutschland als grundsätzlich einwilligungsfähig. Allerdings kann Sex mit unter 16-Jährigen strafbar sein, wenn diesen die Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung fehlt, etwa im Fall eines enormen Machtgefälles. Inwiefern strafrechtlich Relevantes vorliegt, ist also offen. Zumindest deute das Verhalten, so schlussfolgert "Der Spiegel", auf ein getrübtes Verantwortungsbewusstsein Lindemanns hin. Er scheine den Blick dafür verloren zu haben, wann die eigene Befriedigung anderen schade. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die heute 28-Jährige hat aus Angst vor Anfeindungen ihren Namen nicht bekanntgegeben, ihre Aussagen aber an Eides statt abgelegt. Ihre Aussagen werden laut "Spiegel", der mit zahlreichen Menschen aus dem Umfeld der jungen Frau gesprochen hat, von jenen ihrer Familienangehörigen und Freunde gestützt.

Keine Anzeige erstattet

Lindemann und auch die Band Rammstein haben stets bestritten, Frauen in schutzlose Lagen gebracht oder ausgenutzt zu haben. Die Rammstein-Anwälte versuchten gerichtlich, die Berichterstattung zu untersagen, der "Spiegel" kämpft derzeit gegen die betreffende Entscheidung des Landgerichts Hamburg. In einem Schriftsatz schreibt einer der Anwälte, Lindemann würde "niemals Sex mit Minderjährigen haben". Es steht hiermit wieder Aussage gegen Aussage.

Der Flirt 2010 sei auch Erwachsenen aufgefallen. Die Ehefrau eines Bandmitglieds soll das Mädchen damals gewarnt haben, sich vor Lindemann in Acht zu nehmen und keinen Alkohol mit ihm zu trinken. Das hat sie nach eigenen Angaben nicht getan und sich auch in den folgenden Jahren mit dem Rockstar zum Sex getroffen. "Ich habe mich in dem Wunsch gesehen gefühlt, erwachsen zu sein", sagt die Frau heute.

Lindemann, damals schon vom Vater des Mädchens zur Rede gestellt, habe sich gerechtfertigt, dass er sich in das Mädchen verliebt habe. Der Vater verzichtete laut "Spiegel" auf eine Anzeige, weil er sich davon keinen Erfolg versprach. (red, 4.8.2023)