Bukarest - Influencer Andrew Tate kann in Rumänien seinen Hausarrest verlassen. Ein Gericht in Bukarest hatte die Freilassung am Freitag angeordnet, nachdem er im Juni gemeinsam mit seinem Bruder Tristan und zwei Frauen wegen des Verdachts auf Menschenhandel, Vergewaltigung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Ausbeutung von Frauen angeklagt worden war.

Während er auf seine Verhandlung wartet, soll Tate unter Beobachtung der Justiz bleiben. Nun können die vier Verdächtigen ihr Haus verlassen, nicht aber die Hauptstadt Bukarest und den umliegenden Bezirk Ilfov. Die Maßnahme soll bis 2. Oktober gelten.

Ende Dezember festgenommen

Die Tate-Brüder, die die Staatsbürgerschaft Großbritanniens und der USA besitzen, befanden sich seit 29. Dezember in polizeilichem Gewahrsam. Im April waren sie in den Hausarrest entlassen worden. Ihnen wird vorgeworfen, sieben Frauen zur Prostitution gezwungen zu haben, die sie zuvor in vermeintliche Beziehungen gelockt haben sollen.

Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Tate, einst professioneller Kickboxer, wurde einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch sein misogynes Auftreten in den sozialen Medien bekannt. (Reuters, red, 4.8.2023)