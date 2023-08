Die von unseren hochgeschätzten bundesdeutschen Nachbarn aus unerfindlichen Gründen Aprikose genannte Marille spielt in einem Prozess um versuchte schwere Körperverletzung zwischen zwei Pensionisten eine gewisse Rolle. Getty Images

Wien – Es sollte ein gemütlicher Osterspaziergang in den landschaftlich und städtebaulich so reizvollen Teilen Wiens nördlich der Donau werden. Das war am 9. April zumindest der Plan des 73-jährigen Herrn P. und seiner 50 Jahre alten Lebensgefährtin. Stattdessen sei er beinahe von einem rabiaten Autofahrer mit einem Baseballschläger verprügelt worden, zeigte der Akademiker bei der Polizei an. Was der Grund dafür ist, warum ein 64-jähriger pensionierter Ingenieur nun vor Richter Christian Gneist sitzt.

Die Einvernahme des Angeklagten gestaltet sich recht kurz. Er sei am fraglichen Tag nicht einmal in der Nähe des Tatortes gewesen, sondern habe mit einer Bekannten einen Ausflug nach Niederösterreich gemacht, behauptet der unbescholtene Österreicher. Zum Beweis legt sein Verteidiger Andreas Schweitzer zwei ausgedruckte Fotos vor. Eines wurde um 11.47 Uhr aufgenommen, das zweite um 14.27 Uhr. Wenn es also eine Entlastungszeugin gibt, die ihm ein Alibi verschaffen könnte, warum wird dann überhaut verhandelt? "Es ist wegen ihrem Mann. Der darf das nicht erfahren", weigert sich der ebenfalls verheiratete Angeklagte, dem Richter oder seinem Anwalt den Namen der Frau zu verraten.

Er hat dafür aber eine Vermutung, warum P. ihn angezeigt hat: "Ich bin mir zu 80 Prozent sicher, dass er der Mann ist, der mir im Juni 2022 meine Marillen stehlen wollte", meint er. Er sei damals mit der Obsternte beschäftigt gewesen, als ein Unbekannter auf den Gartenzaun stieg und versuchte, Früchte vom Baum zu holen. Es sei zu einem Streit gekommen. "Ich hab ihm auch ein paar dafäude Marillen nachgeschossen", erinnert sich der Angeklagte. "Haben Sie auch getroffen?", fragt der Richter. "Ja! Der andere hat dann gedroht, er zeigt mich an. Und ich habe gesagt, gerne, dann zeige ich Sie an wegen Einbruchs und Diebstahls."

"Wrumm, wrumm"

Magister P., der "jahrzehntelang in führender Position" gearbeitet hat, wie er während seiner Einvernahme einmal verrät, schildert dagegen einen dramatischen Vorfall. Er und seine Partnerin seien am Ostersonntag gegen 10.30 Uhr nebeneinander auf der schmalen Sackgasse spaziert. Langsam, da die Frau gesundheitlich beeinträchtigt war. Von hinten habe sich ein Auto genähert. "Es hat wrumm, wrumm gemacht", ahmt er das Geräusch eines aufheulenden Motors nach. Da rechts ein Kastenwagen geparkt war, habe man nicht ausweichen können.

Interessanterweise soll sich das Paar aber nach dem Passieren dieses Kastenwagens nicht vor dem Fahrzeug im Gänsemarsch eingefädelt haben – stattdessen sei man nach links zu einem Zaun gegangen. "Das Auto von hinten hat uns dann rechts überholt und hat am Ende der Gasse umgedreht und zu so einer Blechgarage retourgeschoben. Er ist dann aber nicht hineingefahren, sondern hat die Straße blockiert. Es war offensichtlich provokativ", ist sich der Zeuge sicher.

Man sei dennoch durch die etwa einen Meter breite Lücke zwischen der Blechgarage und dem Autoheck durchspaziert, als der Fahrer durch das Fenster geschrien habe. Hier beginnen dann die Widersprüche aufzutauchen. Zunächst erzählt P., der Angeklagte habe "Wos passt da ned, Deppada?" gebrüllt, fünf Minuten später sagt er erstmals, es sei "Wenn da wos ned passt, Deppada, daun fangst ane!", also eine gefährliche Drohung gewesen.

Fragereigen

Da habe er sich gedacht, das könne er nicht durchgehen lassen, wollte zurückgehen und das hintere Kennzeichen fotografieren. "Warum das hintere? Da war doch nur ein Meter Platz? Vorne wären es zehn Meter gewesen, da ist ja die Wiese?", wundert sich Richter Gneist. "Warum nicht?", reagiert der Zeuge mit einer Gegenfrage. "Warum schon?", ist auch der Richter nicht um eine Antwort verlegen, eine befriedigende Erklärung bekommt er aber nicht.

Er sei aber gar nicht zum Anfertigen eines Lichtbildes gekommen, schildert der Zeuge weiter. Denn der Fahrer, den er eindeutig als den Angeklagten identifiziert, sei ausgestiegen und habe ihn mit beiden Händen gegen die Brust weggestoßen. "Dann wollte er mich nochmals stoßen, ich habe seine Hand dann weggeschlagen", erzählt der ehemalige Kampfsportler. "Das dürfte ihn wütend gemacht haben, denn er rannte zum Wagen und holte den Baseballschläger aus dem Kofferraum."

Angeblich sah er die Waffe aber zunächst gar nicht, da er sich nach der Schubserei mit seiner Partnerin entfernt habe und links abgebogen sei. Der Angeklagte sei ihm aber nachgekommen, erst da habe er den Schläger entdeckt. Nach der Schilderung des Zeugen sei er dann rückwärts gegangen und habe so den Schlagversuchen des Kontrahenten ausweichen können. Dem Richter fällt wieder eine Unschärfe auf: Zunächst sagt P., der Gegner habe einmal versucht, ihn zu treffen, gleich darauf, es seien ein oder zwei Versuche gewesen. "Zwischen eins und zwei sind aber gleich 100 Prozent Unterschied", brilliert Gneist mit seinen Mathematik-Kenntnissen. "Dann war es halt zweimal."

Stumme Auseinandersetzung

Der Richter kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum kein Treffer gelungen sei. "Wie weit waren Sie denn voneinander entfernt?" – "Es war zu weit, dass er mich mit der Faust erwischt, aber nahe genug, um mich mit dem Baseballschläger zu treffen", beschreibt der Zeuge. "Aber warum hat er Sie dann nicht getroffen?" – "Weil ich zurückgegangen bin." Seltsamerweise soll sich die ganze Auseinandersetzung wortlos abgespielt haben, weder der Angreifer noch er selbst hätten irgendetwas gesagt, meint der Zeuge.

Seiner Darstellung nach dürfte die Waffe schwer gewesen sein, da sie dem Angeklagten aus der Hand gefallen sei, als sie einmal den Boden berührte. "Dann hat er den Schläger aufgehoben und ist wieder gegangen", soll die Angelegenheit abrupt geendet haben. Das Paar sei dann zu einer rund zehn Minuten entfernten Polizeiinspektion gegangen, um das Delikt anzuzeigen. Auf dem Rückweg sei man nochmals beim Haus des Angeklagten vorbeigegangen und habe das Tatfahrzeug, das mittlerweile ohne Kennzeichen auf dem Grundstück geparkt war, fotografiert.

Der Angeklagte behauptet dagegen, er habe die Nummerntafeln bereits am Vortag entfernt – er habe drei Automobile mit einem Wechselkennzeichen. Und da der Ausflug mit seiner Bekannten am Tattag schon am frühen Vormittag begann, habe er die Tafel bereits am Samstag getauscht.

Marillenstreit als Auslöser?

"Haben Sie den Angeklagten davor schon einmal gesehen?", will die Staatsanwältin wissen. P. verneint. "Gehen Sie dort öfters spazieren?" – "Ja, regelmäßig. Ich weiß, dass in dem Haus eine ältere Frau wohnt, ihn habe ich dort aber noch nie gesehen", bestätigt der Zeuge, dass er die in dem Haus lebende Mutter des Angeklagten kennt. "Er sagt nämlich, dass er sich zu 80 Prozent sicher ist, dass Sie jener Mann sind, der ihm vor nicht ganz einem Jahr Marillen stehlen wollte. Sagt Ihnen das irgendetwas?" – "Nein, überhaupt nicht", lacht der Zeuge.

Die Angeklagte entdeckt dann aber einen weiteren Widerspruch. P. behauptet, nur zweimal bei der Polizei gewesen zu sein, aufgrund der Akten weiß die Staatsanwältin, dass es mindestens drei Besuche gewesen sein müssen. "Gut, dann waren es vielleicht drei", tut der Zeuge die Diskrepanz ab. "Das halten wir jetzt aber bitte schon im Protokoll fest, dass der Zeuge erst auf Nachfrage angibt, wie oft er bei der Polizei war", sagt der Richter zur Schriftführerin.

Als die Lebensgefährtin des Zeugen aufgerufen wird, steht Gneist vor einem anderen Problem. Wie sich herausstellt, ist ihre Muttersprache nicht Deutsch, es kommt zu Verständigungsproblemen. Beispielsweise sagt sie "rechts" und deutet mit ihrem Arm nach links. Auch Begriffe wie "Gehrichtung" müssen ausführlich erklärt werden. Dem Richter ist das nach wenigen Minuten zu unsicher, er kündigt an, auf den 16. August zu vertagen, um einen Dolmetscher zu organisieren. Auf den Angeklagten reden sowohl Gneist als auch Verteidiger Schweitzer wie auf eine kranke Kuh ein, dass er zum nächsten Termin auch seine Entlastungszeugin mitbringen solle. Vorerst ohne Erfolg. (Michael Möseneder, 4.8.2023)