Giorgia Meloni ist ständig unterwegs, schon seit Monaten findet sich in ihrem Kalender kaum noch ein freier Termin. Kürzlich flog sie, am Wochenende, mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Tunis, um mit dem tunesischen Präsidenten einen Migrationspakt zu schmieden. Nur wenige Tage später stimmte sie in Washington die gemeinsame Strategie in Sachen Ukrainekrieg und China ab. Zwischen Tunis und Washington fand Meloni noch die Zeit, in Rom die Scheichs der Golfstaaten, die Regierungs- und Staatschefs mehrerer nordafrikanischer Länder sowie die Führer der europäischen Mittelmeer-Anrainer zu einer Konferenz im Außenministerium zu empfangen.

Giorgia Meloni ist stets im Mittelpunkt, wird genau beobachtet. Doch sie leistet sich kaum Fehler – im Gegensatz zu manchen fachlich oder politisch überforderten Ministerkollegen. EPA/IGOR PETYX

Italien, Mitglied der G7-Staaten, wird auf der internationalen Bühne wieder richtig ernst genommen. Und das ist Meloni wichtig, sehr wichtig sogar: "Italien muss sich von niemandem etwas sagen lassen", hatte sie schon im Wahlkampf proklamiert – und dabei den Vorgängerregierungen direkt unterstellt, sie hätten vor Brüssel gekuscht und gebuckelt. Wenn man Meloni als Nationalistin bezeichnet, stört sie das überhaupt nicht, selbst bezeichnet sie sich aber als Patriotin.

Problematische "Patrioten"

Zu Hause in Rom läuft es für Meloni im Moment allerdings nicht so gut – und das liegt ausgerechnet an den anderen Patriotinnen und Patrioten aus Melonis Partei, den postfaschistischen Fratelli d'Italia.

Die Entourage der Chefin sorgt immer wieder mit größeren und kleineren Affären und Skandalen für Schlagzeilen. Da musste sich Tourismusministerin Daniela Santanchè einer Misstrauensabstimmung stellen: Gegen die Unternehmerin, vormalige Geschäftspartnerin von Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore, laufen Ermittlungen, unter anderem wegen Bilanzfälschung und nicht bezahlter Löhne. Als Meloni noch in der Opposition war, hatte sie wegen weit geringerer Verfehlungen lauthals Ministerrücktritte gefordert – und diese oft auch bekommen. Aber an Santanchè hält sie eisern fest: Treue und Vaterland – alte postfaschistische Schule. Kameradinnen und Kameraden lässt man nicht fallen.

Rücktrittsforderungen werden auch gegen Senatspräsident Ignazio Benito La Russa (er heißt wirklich so) erhoben: Eine junge Frau hatte dessen Sohn Leonardo Apache (er heißt wirklich so) wegen Vergewaltigung angezeigt. Der 76-jährige Mussolini-Nostalgiker und Mitbegründer der Fratelli d'Italia soll freilich nicht wegen Sippenhaftung zurücktreten; sondern vielmehr, weil er die Frau mehr oder weniger deutlich der Lüge bezichtigte – und das hat dem Vernehmen nach auch seiner Parteichefin nicht gefallen.

Hinzu kommen beinahe täglich Ausrutscher und verbale Entgleisungen von Regierungsvertretern und sympathisierenden Intellektuellen beim Versuch, die angeblich seit Jahrzehnten anhaltende "kulturelle Hegemonie der Linken" zu brechen. Das ist eine fixe Idee der Rechten und nicht zuletzt auch von Meloni: Sie und ihre Fratelli fühlten sich von der Linken jahrelang ins Schmuddeleck gedrängt, man habe nun genug davon – ganz besonders von Ehe für alle, "Genderideologie", "Gutmenschentum" und Sprachge- und -verboten. Man wolle "endlich wieder reden dürfen, wie uns der Schnabel gewachsen ist".

"Kulturelle Hegemonie"

Und genau das tun sie nun: So hat der Staatssekretär für Kultur, der schrille Kunstkritiker Vittorio Sgarbi, unlängst vor laufender Kamera über seine Prostataprobleme lamentiert und damit geprahlt, wie er "früher einmal neun Frauen abgeschleppt" habe – in einer einzigen Woche, wohlgemerkt. Was der 71-Jährige da fabulierte, war eine einzige Ansammlung von Anzüglichkeiten, sexistischen Beleidigungen und Frauenfeindlichkeit. Das ging selbst Sgarbis Vorgesetztem, Kulturminister Gennaro Sangiuliano, zu weit. Kurz und gut: Es ist allgemein der Eindruck entstanden, dass bei der "Erringung der kulturellen Hegemonie" durch die italienische Rechte noch Luft nach oben ist.

Diese Peinlichkeiten bedeuten freilich nicht, dass Meloni plötzlich in Schwierigkeiten geraten oder angeschlagen wäre: Sie selbst ist in keine dieser Affären involviert, ihr persönliches Image ist nicht angekratzt. Was allenfalls klar wird: Die Personaldecke bei den Fratelli d'Italia ist dünn, etliche Ministerinnen und Minister sind politisch und fachlich nicht auf der Höhe.

Dies kann von der Chefin nicht behauptet werden: Meloni führt ihre Truppe souverän und hat sich bisher kaum Fehler erlaubt. Und sie hat schnell gelernt: Insbesondere hat die einstige Europa-Feindin schnell begriffen, dass eine italienische Regierung nur erfolgreich sein kann, wenn sie nicht gegen, sondern mit Brüssel Politik betreibt. Deshalb hat sie etwa den vorsichtigen Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi in der Haushaltspolitik fortgeführt; gleichzeitig versucht sie, den Reformfahrplan einzuhalten, den die EU-Kommission als Bedingung für den Erhalt der Milliarden aus dem EU-Wiederaufbaufonds gemacht hat.

Dass Italien unter ihr weiterhin zur Ukraine und zur Nato stehen werde, hatte sie schon vor den Wahlen klargemacht – auch ihren Regierungspartnern, den Putin-Verehrern Matteo Salvini und dem im Juni verstorbenen Silvio Berlusconi. Unterstrichen hat sie es nun in Washington bei Joe Biden.

Giorgia Melonis Kalender ist dicht gefüllt mit internationalen Reisen. Erst vor wenigen Tagen war sie in Washington bei Joe Biden. EPA/Yuri Gripas / POOL

Am spektakulärsten ist Melonis Lernprozess eindeutig beim Thema Migration: Früher wollte sie die Bootsflüchtlinge mit einer Seeblockade stoppen; spätestens mit dem Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der kalabrischen Küste, der fast hundert Männer, Frauen und Kinder das Leben gekostet hat, wurde ihr klar, dass das globale Problem nur durch Kooperation mit Brüssel und den Herkunfts- und Transitländern angegangen werden kann. Also schwenkte sie von Polemik auf diplomatische Großoffensiven um.

"Besser als erwartet"

Als Meloni im Herbst 2022 Italiens erste Regierungschefin wurde, sahen viele bereits die Gefahr eines autoritären Regimes, der Rückkehr des Faschismus sogar, am Horizont dräuen. Das war überzogen, damit rechnet heute niemand mehr. Sogar Oppositionspolitiker attestieren ihr, "besser zu sein als erwartet", wie etwa der ehemalige linke Ex-Premier Enrico Letta offen zugab.

Meloni sitzt jedenfalls fester im Sattel denn je: Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler, die von ihrem Pragmatismus in der Migrationsfrage und in der Europapolitik vielleicht etwas enttäuscht sind, hält sie mit Ablenkungsmanövern bei Laune, etwa mit einem verschärften Verbot von Leihmutterschaften oder mit der Kürzung der Sozialhilfe. Die erste Maßnahme ist ideologisch, die zweite aber fiskalpolitisch wohl tatsächlich notwendig. (Dominik Straub aus Rom, 6.8.2023)