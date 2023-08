Innsbruck/Kitzbühel – Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat am Freitag erneut einen Wolf per Verordnung zum Abschuss freigegeben. Zuvor seien im Spertental im Gemeindegebiet von Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) erneut ein totes Rind gefunden und in der Kelchsau in Hopfgarten im Brixental vier verletzte Rinder amtstierärztlich begutachtet worden waren, hieß es. Es bestehe der konkrete Verdacht, dass die Rinder Opfer des Wolfes wurden.

Aktuell sind in Tirol somit acht Abschussverordnungen für einen Wolf in Kraft. Jene für das Gailtal (Bezirk Lienz) wird indes am Montag auslaufen, teilten die Verantwortlichen mit. Bisher sind in Tirol zwei Problemwölfe nach einer entsprechenden Verordnung geschossen worden.

Geisler: "Wölfe sind eine Gefahr für alle Almtiere"

"Wölfe sind eine Gefahr für alle Almtiere. Das zeigen fünf tote und mehrere verletzte Rinder. Wir müssen handeln", erklärte der zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP).

Der Wolf bleibt Diskussionsthema in Österreich. AP/Dawn Villella

Geisler sparte nicht mit scharfer Kritik an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die zuletzt die Wolfsabschüsse kritisiert hatte: "Zurufe aus dem Umweltministerium oder von NGOs werden uns nicht davon abbringen, die Almwirtschaft mit allen Mitteln zu verteidigen." Und Geisler legte nach: "Wölfe sind definitiv nicht vom Aussterben bedroht. Das muss nicht nur die EU, sondern auch Österreichs Umweltministerin einsehen. Sie sollte sich für den Erhalt der Almwirtschaft starkmachen. Wölfe gehören bejagt wie jedes andere Wildtier auch."

20 verschiedene Wolfsindividuen

Die vorläufige Bilanz für das heurige Jahr weist laut Geisler für Tirol 170 tote Weidetiere, davon fünf Rinder, sowie weitere 170 vermisste und einige verletzte Tiere auf, die auf das Konto von großen Beutegreifern gehen sollen.

Seit Jahresbeginn sind in Tirol laut Landesregierung 20 verschiedene Wolfsindividuen genetisch nachgewiesen worden. Bei zwei habe das Geschlecht nicht bestimmt werden können, 14 seien männlich, vier weiblich. Mit elf verschiedenen Individuen entfalle mehr als die Hälfte aller identifizierten Wölfe auf Osttirol. Hinweise auf eine Rudelbildung habe es in Tirol vorerst nicht gegeben. (APA, 4.8.2023)