Der Haussegen im Hause Zuckerberg hängt gerade schief. imago images/ZUMA Press

Der typische Kampfring in der Sportart Mixed Martial Arts (MMA) ist ein Oktagon, und Meta-CEO Mark Zuckerberg scheint in den letzten Jahren großen Gefallen an der MMA-Welt gefunden zu haben. Ein solcher Kampfring steht jetzt im Vorgarten der Familie Zuckerberg, was außer Mark wenige Fans gefunden hat.

Die Whatsapp-Diskussion mit seiner Frau Priscilla Chan hat der Meta-CEO am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Ob sie denn das Oktagon schon gesehen habe, fragt er dort. "Ja, habe ich", lautete die kurze Antwort seiner Frau. Offenbar damit unzufrieden, ergänzte Herr Zuckerberg: "Es sieht toll aus, und wir haben ja auch genug Platz dafür!"

Das Verständnis für die Begeisterung hielt sich bei Chan in Grenzen. "Ich habe zwei Jahre an diesem Gras gearbeitet", schrieb sie spürbar verbittert.

Für Mark Zuckerberg ist die ganze Geschichte offenbar ein großer Gag. Zusammen mit der Veröffentlichung der Online-Unterhaltung veröffentlichte er auf Instagram eine Umfrage unter seinen Followern. "Oktagon behalten oder das Gras retten?", fragt er darin.

Wie kann man seine eigene Frau schnell verärgern? Mark Zuckerberg weiß es. Instagram/Mark Zuckerberg

Fit wie ein Boxhandschuh

Während der Pandemie hatte der 39-jährige Zuckerberg angefangen zu trainieren und gewann später etwa in Jiu-Jitsu mehrere Turniere. Außerdem hatte er seine Begeisterung für MMA entdeckt und das auch online immer wieder kundgetan.

Deshalb war es auch der Meta-Chef, der die Provokation von Elon Musk im Juni dankend angenommen hatte. Musk scherzte damals, er wäre bereit für ein "Käfig Match", um den siebenjährigen Streit der beiden in einem fairen Kampf zu beenden. Zuletzt etwa sorgte die Veröffentlichung von Threads durch Meta für schlechte Stimmung bei Musk, da es sich dabei um einen Twitter-Klon handelt, um die von der Umstellung auf X genervten Nutzerinnen und Nutzer abzugreifen.

Mit "Schick mir den Ort" antwortete Zuckerberg damals auf die wohl ohne viel Nachdenken formulierte Herausforderung von Musk. Vor wenigen Tagen veröffentlichte jedoch die Plattform "Gizmodo" interne Meeting-Dokumente von Meta, wo sich Zuckerberg nicht mehr so sicher zeigte, ob das Match wirklich stattfinden soll.

"Wie ihr alle wisst, liebe ich es zu kämpfen. Ich würde einen MMA-Kampf zu einem späteren Zeitpunkt wirklich gerne bestreiten. Ich habe nur nicht geglaubt, dass es dieser sein würde, und ich bin nicht mehr so sicher, ob er wirklich stattfinden wird. MMA ist ein großartiger Sport", erklärte er vor Mitarbeitern seinen möglichen Sinneswandel. (red, 4.8.2023)